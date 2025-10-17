Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Xôn xao clip nữ sinh bị bạn nam bóp cổ, đánh liên tiếp vào đầu

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một nữ sinh ở Nghệ An bị bạn nam nắm tóc, dí mặt xuống ghế, đánh liên tiếp vào đầu. Chưa dừng lại, nam sinh này còn kéo bạn nữ ra hành lang bóp cổ, đập đầu nạn nhân vào tường.

Mới đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo đen nắm tóc, dí mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này.

Xung quanh nhiều nam sinh khác đứng xem, hò hét cổ vũ. Một số nam sinh gọi bạn nữ là “con bán rau”.

Nạn nhân sau đó bị bạn nam nắm tóc kéo ra khỏi ghế. Nữ sinh liên tục phải hứng chịu những cái giật tóc, đấm vào đầu, vào mặt.

12.jpg
Hình ảnh nam sinh nắm tóc, dí mặt nữ sinh xuống ghế.

Chưa dừng lại, nam sinh này còn kéo bạn nữ ra hành lang, tiếp tục hành vi bạo lực, bóp cổ, đập đầu nạn nhân vào tường. Nữ sinh sau đó bị nắm tóc kéo vào lớp học, dí xuống bàn, la hét trong đau đớn do bị đánh liên tiếp vào vùng đầu. Toàn bộ quá trình hành hung, nam sinh áo đen được các bạn nam đứng xem cổ vũ.

Sau khi đăng tải, clip nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Tất cả các bình luận đều tỏ ra bất bình, phẫn nộ trước hành vi không thể chấp nhận được của nam sinh trong clip, đồng thời, lo ngại về tình trạng bạo lực học đường hiện nay.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại một trường cao đẳng nghề có trụ sở ở phường Trường Vinh (Nghệ An). Trường này thuộc sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 17/10, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể vụ việc.

Thu Hiền
#bạo lực học đường #Nghệ An #nữ sinh bị đánh #bạo lực học sinh #xử lý bạo lực học đường #clip bạo lực #trường cao đẳng nghề

Xem thêm

Cùng chuyên mục