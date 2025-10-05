Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Xác minh vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh, bắt quỳ trong sân trường tại Huế

Ngọc Văn
TPO - Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nữ sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Chí Diểu (phường Thuận Hóa, TP Huế) bị bạn giật tóc, tát vào mặt và bắt quỳ gối khiến dư luận bức xúc. Cơ quan chức năng và nhà trường hiện vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc.

Chiều 5/10, thông tin từ UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, cơ quan chức năng địa phương vừa vào cuộc phối hợp với Trường THCS Nguyễn Chí Diểu xác minh vụ việc một nữ sinh lớp 8 bị bạn cùng trường hành hung và ép quỳ gối ngay trong khuôn viên trường.

Nữ sinh lớp 8 tại Huế bị bạn cùng trường hành hung và ép quỳ gối﻿ ngay trong khuôn viên trường. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cho thấy một nữ sinh bị bạn học giật tóc, tát vào mặt, trong khi nhiều học sinh khác đứng xung quanh chứng kiến nhưng không can ngăn.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và gây phẫn nộ trong dư luận. Theo lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa, sự việc xảy ra vào chiều 2/10 tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu. Ngay sau khi nắm thông tin, nhà trường đã mời phụ huynh và các học sinh liên quan đến làm việc, đồng thời huy động bộ phận y tế và tâm lý học đường hỗ trợ nữ sinh bị hại ổn định sức khỏe, tinh thần.

Lãnh đạo nhà trường cho biết rất lấy làm tiếc khi để xảy ra sự việc bạo lực học đường, đồng thời gửi lời xin lỗi đến phụ huynh và học sinh bị ảnh hưởng. Nhà trường khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định, song vẫn đặt trọng tâm vào giáo dục, giúp các em nhận thức rõ hành vi sai trái và sửa chữa lỗi lầm.

Bên cạnh đó, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử và giải quyết mâu thuẫn cho học sinh trong thời gian tới.

