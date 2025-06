Xôn xao clip người đàn ông bám nắp capo trên chiếc xe đang chạy

TPO - Sau tai nạn, tài xế ô tô Renault Koleos lên xe rời đi. Lúc này người đàn ông liên quan đến vụ tai nạn đã nằm trên nắp capo với mục đích yêu cầu chiếc xe này dừng lại.

Ngày 14/6, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, đang vào cuộc, xác minh làm rõ việc một người đàn ông bám nắp capo ô tô đang chạy trên đường ở thành phố Hà Tĩnh.

Theo đó, trưa ngày hôm nay, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai tài xế xảy ra mâu thuẫn, cãi vã sau một vụ va chạm giao thông.

Hình ảnh từ clip ghi lại cảnh hai nam tài xế đi ô tô màu trắng BKS 38A–574.xx và ô tô màu cam mang BKS 30A–140.xx điều khiển xảy ra va chạm giao thông. Hai người này sau đó xuống xe nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn.

Sau một lúc cãi vã, tài xế ô tô nhãn hiệu Renault Koleos màu cam, biển số Hà Nội, lên xe rời đi. Bức xúc với cách ứng xử đó, tài xế mặc áo đỏ chặn phía trước và nằm trên nắp capo.

Thế nhưng, tài xế ô tô Renault Koleos vẫn nhấn ga di chuyển, chở người đàn ông mặc áo đỏ nằm trên nắp capo xe một đoạn đường dài.

Theo người đăng tải clip, vụ việc xảy ra trên phố Hải Thượng Lãn Ông (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đang phối hợp với Công an phường Bắc Hà và Công an phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh mời những người liên quan lên làm rõ vụ việc.