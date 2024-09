Xe máy, xe buýt được đi trên làn cao tốc Đại lộ Thăng Long để tránh ngập

TPO - Do đường gom hai bên Đại lộ Thăng Long có nhiều đoạn bị ngập, Sở GTVT Hà Nội vừa có phương án phân luồng cho phép xe máy, xe buýt được đi lên làn đường cao tốc để tránh ngập.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tiếp tục xảy ra mưa lớn, các nhà máy thủy điện phải xả lũ dẫn đến mực nước tại các sông trên địa bàn thành phố dâng cao, xảy ra tình trạng ngập, úng tại nhiều vị trí trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long (cả hai bên) và khu vực một số hầm chui dân sinh.

Để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, Sở GTVT Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến để người và phương tiện ô tô, xe buýt đi lại an toàn, tránh bị ngập.

Theo đó, từ ngày 11/9 đến khi có thông báo thay thế, lực lượng chức năng cấm phương tiện xe máy, xe buýt lưu thông trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long theo các lý trình cụ thể như sau: Bên phải tuyến, từ Km 7+00 (lối vào nút giao hầm chui đường sắt) đến Km 10+350 (lối ra nút giao Khu đô thị An Khánh); từ Km 20+00 (lối vào nút giao tỉnh lộ 80) đến Km 28+300 (lối ra nút giao Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc). Bên trái tuyến từ Km 16+500 (lối vào nút giao cầu vượt Sài Sơn) đến Km 7+00 (lối ra nút giao hầm chui đường sắt); từ Km 28+300 (lối vào nút giao Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc) đến Km 20+00 (lối ra nút giao tỉnh lộ 80).

Trong thời gian cấm này, xe buýt được phép lưu thông trên đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long, tốc độ tối đa cho phép 60km/h. Xe máy, xe thô sơ được phép lưu thông trên làn đường khẩn cấp của cao tốc Đại lộ Thăng Long, tốc độ tối đa cho phép 40km/h.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT trực bảo đảm an toàn giao thông, hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông tại các vị trí ngập úng trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long.