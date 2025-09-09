Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe máy va chạm xe trộn bê tông khiến người phụ nữ tử vong

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xe máy và xe trộn bê tông lưu thông cùng chiều xảy ra va chạm, làm người phụ nữ 66 tuổi ngồi sau xe máy tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 9/9, tại nút giao giữa đường Võ Văn Kiệt với đường Xuyên Á đoạn qua xã Hồ Thị Kỷ (Cà Mau), làm 1 người tử vong

5d1d673109d88286dbc9-1.jpg
Xe máy va chạm với xe trộn bê tông, người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo đó, thời điểm trên, ông T.M.U. (65 tuổi) điều khiển xe máy chở bà Q.T.H. (66 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ), lưu thông hướng từ trung tâm Cà Mau về cầu Khánh An. Khi đến ngã ba đường Võ Văn Kiệt với đường Xuyên Á, xe máy va chạm với xe trộn bê tông của Công ty bê tông Khánh An, mang biển kiểm soát 69C-079.15, chạy cùng chiều.

Hậu quả, xe máy bị ngã, bà H. bị xe trộn bê tông cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Hồ Thị Kỷ nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tân Lộc
#tai nạn giao thông #Cà Mau #xe máy #xe trộn bê tông #tai nạn chết người #người phụ nữ tử vong #đường Võ Văn Kiệt

Xem thêm

Cùng chuyên mục