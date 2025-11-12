Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Mỹ:

Xe khách va chạm ở sân bay Dulles, 18 người bị thương

Hồng Nhung

TPO - Chiều 10/11 (giờ địa phương), một xe chở khách nội bộ tại sân bay quốc tế Dulles (IAD), Mỹ đã va chạm với một nhà ga, khiến ít nhất 18 hành khách bị thương và phải nhập viện.

Theo thông tin từ Cơ quan quản lý sân bay Washington (MWAA), vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 (giờ địa phương) khi phương tiện đang di chuyển chở hành khách đến khu sảnh D.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã có mặt ngay sau đó, sơ tán toàn bộ hành khách an toàn qua cầu thang và đưa những người bị thương nhẹ đến bệnh viện gần nhất.

“Các hành khách được kiểm tra y tế tại hiện trường, 18 người được chuyển đến cơ sở y tế, không ai bị thương nghiêm trọng”, người phát ngôn MWAA cho biết.

washington-dulles-international-airport-at-dusk-1536x912-11zon.jpg
Một xe chở khách nội bộ xảy ra va chạm tại sân bay quốc tế Dulles, Mỹ.

Dù xảy ra sự cố, nhưng sân bay Dulles vẫn duy trì hoạt động bình thường, không ảnh hưởng đến lịch trình các chuyến bay.

Sân bay quốc tế Dulles hiện có 19 xe chở khách loại này, dài hơn 16m, rộng 5m, có thể chở tối đa 102 người. Đây là hệ thống vận chuyển mặt đất được sử dụng từ khi sân bay đi vào hoạt động, trước khi được bổ sung bằng hệ thống tàu điện AeroTrain hiện đại hơn.

Theo thống kê của NBC4 Washington, kể từ năm 2007, đã có ít nhất 16 vụ va chạm hoặc sự cố liên quan đến loại xe này tại Dulles. Tuổi thọ cao và cấu trúc vận hành phức tạp khiến công tác bảo dưỡng và đảm bảo an toàn luôn là thách thức đối với sân bay.

Vụ va chạm lần này làm dấy lên lo ngại về an toàn của hệ thống vận tải mặt đất đã cũ kỹ. MWAA khẳng định đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc và đánh giá tình trạng kỹ thuật của toàn bộ đội xe.

lax-automated-people-mover-03-640x360-1-11zon.jpg
Sân bay quốc tế Dulles hiện có 19 xe chở khách loại này, dài hơn 16m, rộng 5m.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết, một số sân bay lớn, trong đó có Dulles, hiện đang điều chỉnh lịch bay do thiếu nhân sự, hậu quả của việc chính phủ liên bang tạm ngừng hoạt động, nhưng nhấn mạnh “an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu” trong mọi khâu vận hành

Hồng Nhung
Aviation A2Z
#va chạm tại sân bay #an toàn hàng không #va chạm mặt đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục