Mỹ: Xe khách va chạm ở sân bay Dulles, 18 người bị thương

TPO - Chiều 10/11 (giờ địa phương), một xe chở khách nội bộ tại sân bay quốc tế Dulles (IAD), Mỹ đã va chạm với một nhà ga, khiến ít nhất 18 hành khách bị thương và phải nhập viện.

Theo thông tin từ Cơ quan quản lý sân bay Washington (MWAA), vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 (giờ địa phương) khi phương tiện đang di chuyển chở hành khách đến khu sảnh D.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã có mặt ngay sau đó, sơ tán toàn bộ hành khách an toàn qua cầu thang và đưa những người bị thương nhẹ đến bệnh viện gần nhất.

“Các hành khách được kiểm tra y tế tại hiện trường, 18 người được chuyển đến cơ sở y tế, không ai bị thương nghiêm trọng”, người phát ngôn MWAA cho biết.

Một xe chở khách nội bộ xảy ra va chạm tại sân bay quốc tế Dulles, Mỹ.

Dù xảy ra sự cố, nhưng sân bay Dulles vẫn duy trì hoạt động bình thường, không ảnh hưởng đến lịch trình các chuyến bay.

Sân bay quốc tế Dulles hiện có 19 xe chở khách loại này, dài hơn 16m, rộng 5m, có thể chở tối đa 102 người. Đây là hệ thống vận chuyển mặt đất được sử dụng từ khi sân bay đi vào hoạt động, trước khi được bổ sung bằng hệ thống tàu điện AeroTrain hiện đại hơn.

Theo thống kê của NBC4 Washington, kể từ năm 2007, đã có ít nhất 16 vụ va chạm hoặc sự cố liên quan đến loại xe này tại Dulles. Tuổi thọ cao và cấu trúc vận hành phức tạp khiến công tác bảo dưỡng và đảm bảo an toàn luôn là thách thức đối với sân bay.

Vụ va chạm lần này làm dấy lên lo ngại về an toàn của hệ thống vận tải mặt đất đã cũ kỹ. MWAA khẳng định đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc và đánh giá tình trạng kỹ thuật của toàn bộ đội xe.

Sân bay quốc tế Dulles hiện có 19 xe chở khách loại này, dài hơn 16m, rộng 5m.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết, một số sân bay lớn, trong đó có Dulles, hiện đang điều chỉnh lịch bay do thiếu nhân sự, hậu quả của việc chính phủ liên bang tạm ngừng hoạt động, nhưng nhấn mạnh “an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu” trong mọi khâu vận hành