Xã hội

Google News

Xe đạp điện va chạm ô tô, một học sinh lớp 8 tử vong

Huỳnh Thủy
TPO - Ba học sinh lớp 8 ở Đắk Lắk chở nhau trên xe đạp điện thì va chạm với ô tô, khiến một em tử vong thương tâm, hai em khác bị thương.

Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một học sinh tử vong tại phường Tân An, Đắk Lắk.

tienphong-1-8591.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h50 ngày 29/10, tại khu vực đường 25B, phường Tân An, xảy ra vụ va chạm giao thông. Khi ô tô mang biển số 47H-049.33 do ông Nguyễn Văn D. (SN 1985, trú thôn 2, phường Tân An) điều khiển, lưu thông từ đường 25B theo hướng Quốc lộ 14 ra Quốc lộ 26, thì va chạm với xe đạp điện do cháu Nguyễn Thị Như Q. (học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Quang Diệu) điều khiển.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe đạp điện có chở theo hai bạn cùng lớp là Nguyễn Ngọc Bảo T. và Nguyễn Hoàng Gia H.

Vụ va chạm khiến cháu H. tử vong, hai cháu còn lại bị thương. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #va chạm #ô tô #tử vong #tai nạn

