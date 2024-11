Nữ sinh đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với xe đầu kéo

TPO - Xe đầu kéo rẽ trái tại ngã tư đã va chạm với xe đạp điện do một nữ sinh điều khiển. Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong tại chỗ.

Sáng 25/11, Công an huyện Long Thành thực hiện khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 51 (đoạn ngã tư Lộc An, xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai) giữa xe đầu kéo và xe đạp điện khiến 1 nữ sinh tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 25/11, xe đầu kéo biển số 60H- 078.24 lưu thông từ đường tỉnh 769 rẽ trái ra quốc lộ 51 thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do một nữ sinh (chưa rõ danh tính) điều khiển.

Hậu quả, nữ sinh đi xe đạp điện tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn đã gây ùn tắc giao thông gần 1km trên quốc lộ 51.

Đây là vụ tai nạn thứ 2 liên quan giữa xe đạp điện với ô tô xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra trong thời gian ngắn làm 2 học sinh tử vong. Trước đó, ngày 18/11, tại ngã ba Trảng Dài (đường Đồng Khởi giao với đường Bùi Trọng Nghĩa) đoạn qua phường Tân Phong (TP Biên Hòa) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện khiến em N.H.A.K. (13 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS T.P, người điều khiển xe đạp điện) tử vong tại chỗ.