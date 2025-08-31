Xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành phường tiêu biểu, giàu bản sắc

TP - Mục tiêu đến năm 2045, Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ trở thành phường phát triển bền vững, là đô thị thông minh, hiện đại, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, giàu bản sắc; tiêu biểu của thành phố, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô...

Với chủ đề “Phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; vượt mọi khó khăn, thách thức, xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày càng phát triển, vững bước trong kỷ nguyên mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định quyết tâm giữ gìn bản sắc, vươn mình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; xây dựng phường phát triển bền vững, hiệu quả, gần dân.

Báo cáo Chính trị cho thấy, nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức lớn, song với quyết tâm chính trị cao, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố và quận Đống Đa cũ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua nhiều khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà gia đình có công

Nhiệm kỳ mới 2025-2030, Đảng bộ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 8 giải pháp chủ yếu. Trong đó, 5 nhiệm vụ trọng tâm được kỳ vọng là những trụ cột tạo đà phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám Trần Đức Hiếu cho biết, bước sang nhiệm kỳ mới 2025-2030, Đảng bộ phường xác định mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường thật sự tiêu biểu về mọi mặt; có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu của “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; xây dựng phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám văn hóa và hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, nghĩa tình, văn minh.

Mục tiêu đến năm 2045, Văn Miếu- Quốc Tử Giám sẽ trở thành phường phát triển bền vững, là đô thị thông minh, hiện đại, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, giàu bản sắc; tiêu biểu của thành phố, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô; đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng con người thanh lịch, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa Tràng An

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám lần thứ I, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các quyết sách của nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống.

Thời gian tới, ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu phường tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng văn hóa và con người thanh lịch, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa Tràng An, cho lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, tôn trọng pháp luật. Cần huy động mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa cho phát triển giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu của phường và thành phố trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tin tưởng Đảng bộ phường với truyền thống cách mạng kiên trung, sáng tạo, ý chí đoàn kết, tinh thần đổi mới sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của địa phương; khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám "phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại".