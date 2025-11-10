Xây dựng thế hệ trẻ EVN vững vàng, bản lĩnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng

Tuổi trẻ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với tư duy sáng tạo, hành động quyết liệt đã, đang góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của EVN, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Xây dựng đội dự bị tin cậy của Đảng

Đoàn viên thanh niên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam là lực lượng trẻ có trình độ chuyên môn vững vàng, phân bổ khắp các lĩnh vực từ phát điện, truyền tải, phân phối đến quản lý dự án, hỗ trợ kỹ thuật… Với tinh thần bền bỉ, trách nhiệm cao, tuổi trẻ EVN đang từng ngày khẳng định vai trò và sứ mệnh của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng Đảng, phát triển doanh nghiệp và góp phần hiện thực hóa khát vọng phồn vinh của đất nước.

Trong thời gian qua, công tác đoàn, thanh niên luôn được Đảng ủy EVN quan tâm chỉ đạo. Tại Nghị quyết số 293/NQ-ĐU ngày 23/4/2025 về việc nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Đảng ủy EVN nhấn mạnh: “Đoàn viên, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển đoàn viên thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới và là nhân tố quan trọng trong xây dựng các hệ giá trị, chuẩn mực của Tập đoàn và đơn vị”.

Đoàn Thanh niên EVN tham gia Lễ phát động đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, tháng 7/2025

Các buổi làm việc, đối thoại định kỳ giữa Đảng ủy Tập đoàn, cấp ủy các đơn vị với Ban chấp hành Đoàn Thanh niên các cấp được duy trì đều đặn, giúp chuyển tải kịp thời chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn đến đoàn viên, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của thanh niên với tổ chức Đảng. Nhờ đó, các hoạt động của Đoàn luôn đi đúng định hướng chính trị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đoàn Thanh niên EVN xác định là nhiệm vụ then chốt, góp phần xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đoàn; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, việc “học Bác” đã được cụ thể hóa bằng hành động hằng ngày: nêu gương, trách nhiệm, tận tụy trong công việc, gắn tinh thần cống hiến với lợi ích chung của tập thể.

Bên cạnh đó, những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cùng chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Điện hàng năm đã khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của đoàn viên EVN với Đảng, với Nhân dân, với ngành. Đồng thời, qua đó, tạo nguồn nhân lực trẻ với “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Trong giai đoạn 2022 - 2025, toàn Đoàn có 844 đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng và có 426 đoàn viên được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Đoàn Thanh niên EVN đã xung kích tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: “Thắp sáng đường quê”, “Nối mạch tri ân”, “Cùng em tới trường”, “Tuần lễ hồng EVN”… Trong đó, nhiều được duy trì thường xuyên, lan tỏa sâu rộng; trở thành “thương hiệu” của tuổi trẻ ngành Điện. Tổng giá trị an sinh xã hội Đoàn Thanh niên EVN và các đơn vị thực hiện giai đoạn 2022–2025 đạt khoảng 14 tỷ đồng.

Bằng những phương pháp đa dạng và thiết thực, Đoàn Thanh niên EVN đã thành công trong việc xây dựng một thế hệ thanh niên yêu ngành, yêu nghề, coi việc cống hiến cho sự phát triển của ngành Điện, nỗ lực chung vì sự phát triển xã hội là một sứ mệnh cao cả và là một niềm tự hào của mỗi đoàn viên thanh niên.

Xung kích, sáng tạo

Song hành với giáo dục chính trị, phong trào hành động cách mạng được Đoàn Thanh niên triển khai sôi nổi, gắn với những nhiệm vụ khó khăn mang tính lịch sử của Tập đoàn trong giai đoạn 2022-2025. Tiêu biểu là sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên thanh niên trong các dự án trọng điểm quốc gia như Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối và 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Trên các công trường, những “màu áo xanh” EVN đã ngày đêm cùng người dân tháo dỡ, giải phóng mặt bằng, vận động di dời, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công - minh chứng sinh động cho tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” của thế hệ trẻ xung kích, tiên phong.

Đoàn Thanh niên EVN có 3 cá nhân được Đoàn Thanh niên Chính phủ tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025

Có không ít đoàn viên thanh niên xuất sắc, đóng góp rất lớn cho nhiệm vụ chuyển đổi số trong lao động sản xuất và là minh chứng cho dấu ấn của tuổi trẻ EVN trong đổi mới sáng tạo. Tiêu biểu như kỹ sư Trương Tùng Châu - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Đà Nẵng - đã 3 lần đoạt giải VIFOTEC (Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam). Trong đó, sáng kiến “Ứng dụng hệ thống SCADA nhằm tối ưu hóa công tác quản lý vận hành lưới điện trên bản đồ địa lý” đã được vinh danh trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2021. Trương Tùng Châu cũng đã nhận được nhiều khen thưởng cao quý: Danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2022” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, là Điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2020 – 2025 của EVN…

Với kỹ sư Đoàn Xuân Thắng - Bí thư Chi đoàn vận hành Sơn La - “cây sáng kiến” của Nhà máy Thuỷ điện Sơn La, đây là một đoàn viên có nhiều thành tựu tiêu biểu cho thế hệ trẻ tại đơn vị. Anh là tác giả/đồng tác giả của nhiều công trình sáng tạo, như: Phần mềm tính toán điện tự dùng theo quy định mới ban hành của EVN; Ứng dụng tự động đồng bộ dữ liệu quan trắc thủy văn lên các trang web;Tự động tính toán số liệu và lập các biểu mẫu báo cáo sản lượng tháng của Nhà máy Thuỷ điện Sơn La… Các sáng kiến của anh Thắng không chỉ mang lại những giá trị lớn về kinh tế, mà còn tiết kiệm hàng nghìn giờ lao động mỗi năm cho nhà máy, giảm thiểu các sai sót trong công việc, góp phần đảm bảo an toàn vận hành công trình các nhà máy thủy điện và hồ chứa trên bậc thang sông Đà.

Còn đảng viên trẻ Bùi Quang Hà - Tổ trưởng tổ thao tác lưu động Trạm biến áp 220kV Cà Mau, Công ty Truyền tải điện 4, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) là gương mặt tiêu biểu với 8 năm liên tiếp cùng đồng nghiệp giữ vững sự an toàn tuyệt đối trong vận hành, không để xảy ra sự cố chủ quan. Tại đơn vị, anh luôn là ‘lá cờ đầu’ tiên phong nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật tại đơn vị. Giai đoạn 2022–2024, anh đã có 4 sáng kiến được công nhận cấp công ty và Tổng công ty, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong toàn Đoàn Thanh niên EVN, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” luôn là điểm sáng. Giai đoạn 2022-2025, đoàn viên trong Tập đoàn đã chủ trì và tham gia hơn 1.200 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, mang lại giá trị kinh tế rất lớn cho Tập đoàn, giúp tiết kiệm nguồn lực và nâng cao năng suất lao động. Toàn đoàn đã thực hiện khoảng 400 công trình, phần việc thanh niên, trong đó có nhiều công trình tiêu biểu cấp toàn quốc và Đoàn Khối DNTW. Những con số ấy không chỉ thể hiện sức trẻ và trí tuệ mà còn là minh chứng cho tinh thần dấn thân, đổi mới vì sự phát triển chung của Tập đoàn.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy EVN, cấp ủy các cấp và Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã chú trọng giáo dục đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ vai trò của lực lượng của mình trong giai đoạn hiện nay, “là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, các hệ giá trị, chuẩn mực của Tập đoàn và đơn vị, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới”.

Với vị thế của một Tập đoàn năng lượng hàng đầu quốc gia, giữ vai trò trụ cột trong đảm bảo an ninh năng lượng đất nước, Đảng ủy EVN xác định đội ngũ cán bộ trẻ không chỉ là lực lượng lao động nòng cốt mà còn là “trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, các hệ giá trị, chuẩn mực của Tập đoàn và đơn vị, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới”. Chăm lo, phát triển đoàn viên thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của EVN, đồng thời chính là củng cố cho đội hậu bị tin cậy của Đảng, xây dựng Đảng trước một bước, tạo thế và lực để toàn Tập đoàn vững vàng chinh phục những mục tiêu quan trọng trong giai đoạn phát triển mới.