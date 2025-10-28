Xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, là diễn đàn chính trị để phát huy trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với công tác xây dựng Đảng.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Hiểu bày tỏ mong muốn các ý kiến đóng góp sẽ xuất phát từ thực tiễn sản xuất, trong đó có các vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động; vai trò của giai cấp công nhân - lực lượng nòng cốt của Đảng đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…thể hiện rõ vai trò đại diện cho đoàn viên, người lao động của Tổ chức Công đoàn Việt Nam...

Tham luận tại hội nghị, ông Dương Văn Sao, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn khẳng định về cơ bản dự thảo báo cáo đã đáp ứng được nhu cầu khát vọng trước tiên là của đảng viên, sau là của toàn dân về đẩy mạnh phát triển phát triển đất nước toàn diện trong kỷ nguyên mới, nhằm sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới.

Để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, ông Sao cho rằng chất lượng giai cấp công nhân có vai trò quyết định đến năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Vì vậy cần tập trung lãnh đạo thực hiện bằng được quốc sách hàng đầu là giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ. “Đây là chìa khóa của phát triển, là giải pháp chiến lược để xây dựng xã hội học tập và xã hội lao động sáng tạo”, ông Dương Văn Sao nói.

Ông Dương Văn Sao, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn đề nghị chú trọng hơn nữa đến đầu tư cho đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề cho công nhân, đặc biệt là công nhân trẻ, công nhân nữ, nhằm phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng và hợp lý về cơ cấu. Nghiên cứu thực hiện cơ chế, chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ ưu tú xuất thân từ công nhân, nhằm góp phần tăng dần tỷ lệ cán bộ xuất thân từ công nhân trong bộ máy lãnh đạo các cấp.

Cùng quan điểm, TS. Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khẳng định, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập suốt đời, phát triển các mô hình, phương thức, phong trào học tập theo hướng đa dạng hóa, phù hợp với các đối tượng, từng địa phương… , là chủ trương thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đảng trong việc xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới - những công dân có năng lực học tập, sáng tạo, thích ứng linh hoạt với sự thay đổi không ngừng của xã hội hiện đại.

TS. Nguyễn Ngọc Ân nêu thực tế, nhiều công nhân mong muốn học thêm để thăng tiến hoặc thay đổi công việc, nhưng gặp rào cản về thời gian (làm ca, nghỉ ngơi ít), chi phí, điều kiện học tập (khu trọ, đường đi lại), và cả trình độ học vấn ban đầu. Một phần đào tạo do doanh nghiệp tổ chức tập trung vào kỹ năng nghề ngắn hạn; đào tạo dài hạn, giáo dục đại học hay kỹ năng mềm vẫn còn hạn chế tiếp cận.

Do đó, ông Ân đề xuất cần cụ thể hóa các chủ trương trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các đề án như “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”, “Đẩy mạnh học tập suốt đời trong công nhân, lao động đến năm 2030” thành các quy định, hướng dẫn thực hiện rõ ràng, có tính khả thi cao.