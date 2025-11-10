Xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán chuyên nghiệp, liêm chính

TPO - Trên cương vị người đứng đầu cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện quyền tư pháp, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng hứa sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ trước Quốc hội, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Sáng 10/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghị thức tuyên thệ. Ảnh: Như Ý

Ngay sau khi được Quốc hội bầu, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện nghị thức Tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chánh án tòa án nhân dân tối cao, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", ông Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.

Phát biểu sau đó, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao trọng trách mới, và Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ cương vị Chánh án.

Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, đây là vinh dự và trọng trách to lớn của ông trước Đảng, trước Quốc hội và nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng cảm ơn các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị và nhân dân các địa phương nơi ông từng công tác đã quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện để ông rèn luyện, trưởng thành và có được vinh dự ngày hôm nay.

Trên cương vị người đứng đầu cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện quyền tư pháp, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hứa sẽ thực hiện đúng lời Tuyên thệ trước Quốc hội, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật.

“Cùng với cả hệ thống chính trị và các cơ quan tư pháp, tôi sẽ thực hiện được mục tiêu cao nhất đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng hứa sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí Chánh án tiền nhiệm, nêu cao vai trò trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu. Cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, sẽ đoàn kết thống nhất, phát huy các thành tựu của ngành đã đạt được trong 80 năm qua, nhất là những kết quả, thành tích và các bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ gần đây.

Tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: Như Ý

“Chúng tôi quyết tâm, quyết liệt và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ.

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Quảng cũng khẳng định, sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành, tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình Tòa án ba cấp.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính, để làm cơ sở nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.