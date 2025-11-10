Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán chuyên nghiệp, liêm chính

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên cương vị người đứng đầu cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện quyền tư pháp, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng hứa sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ trước Quốc hội, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Sáng 10/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

1011thuyenthe2.jpg
Ông Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghị thức tuyên thệ. Ảnh: Như Ý
1011tuyenthe1.jpg
Tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ. Ảnh: Như Ý

Ngay sau khi được Quốc hội bầu, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện nghị thức Tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chánh án tòa án nhân dân tối cao, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", ông Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.

Phát biểu sau đó, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao trọng trách mới, và Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ cương vị Chánh án.

Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, đây là vinh dự và trọng trách to lớn của ông trước Đảng, trước Quốc hội và nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng cảm ơn các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị và nhân dân các địa phương nơi ông từng công tác đã quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện để ông rèn luyện, trưởng thành và có được vinh dự ngày hôm nay.

Trên cương vị người đứng đầu cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện quyền tư pháp, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hứa sẽ thực hiện đúng lời Tuyên thệ trước Quốc hội, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật.

“Cùng với cả hệ thống chính trị và các cơ quan tư pháp, tôi sẽ thực hiện được mục tiêu cao nhất đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng hứa sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí Chánh án tiền nhiệm, nêu cao vai trò trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu. Cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, sẽ đoàn kết thống nhất, phát huy các thành tựu của ngành đã đạt được trong 80 năm qua, nhất là những kết quả, thành tích và các bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ gần đây.

1011tuyenthepb.jpg
Tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: Như Ý

“Chúng tôi quyết tâm, quyết liệt và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ.

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Quảng cũng khẳng định, sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành, tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình Tòa án ba cấp.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính, để làm cơ sở nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.

Luân Dũng
#Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tòa án #Chủ trương cải cách tư pháp #Tinh gọn tổ chức bộ máy pháp luật #Phương hướng hoạt động của Tòa án tối cao #Tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục