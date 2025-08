Xây dựng Công an Cà Mau ngày càng chính quy, tinh nhuệ

TPO - Đảng bộ Công an tỉnh Cà Mau luôn nêu cao vai trò lãnh đạo, đoàn kết, ra sức chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước lên hiện đại, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Chiều 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Cà Mau lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra. Về dự và chỉ đạo đại hội có Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Cà Mau luôn nêu cao vai trò lãnh đạo, đoàn kết, ra sức chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước lên hiện đại. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội trước đã đề ra; giữ vững ổn định chính trị, góp phần vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Thứ trưởng Bộ Công an - Phạm Thế Tùng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại tá Hồ Việt Triều - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an cấp xã và lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ sức khỏe, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, có tư duy mới, dám đột phá phát triển, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số...

Tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đề nghị, thời gian tới Công an tỉnh Cà Mau tích cực, chủ động, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, trọng tâm là thực hiện “Bộ tứ trụ cột” 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị; đóng góp tích cực chung tay cùng Cà Mau thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,5% trong năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo.

Song hành đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII, yêu cầu chuyển trạng thái từ “Vừa chạy vừa xếp hàng” sang “Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến” vươn tới tương lai.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng bức trướng của Đảng bộ tỉnh mừng Đại hội Đảng bộ Công an Cà Mau lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại nhấn mạnh 5 nội dung trọng tâm yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Cà Mau thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tham mưu giải quyết tốt các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, truyền thống đoàn kết, cần cù, nêu gương, trách nhiệm.