Xây 3 cầu đường bộ vượt sông nối Đồng Nai với TPHCM

TPO - Tỉnh Đồng Nai đề xuất phương án xây dựng 3 cầu đường bộ vượt sông Đồng Nai nối với TPHCM bao gồm cầu Cát Lái, cầu Đồng Nai 2 và cầu Phú Mỹ 2

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất về việc phối hợp triển khai thực hiện dự án xây dựng 3 cầu đường bộ vượt sông Đồng Nai kết nối giao thông giữa 2 địa phương.

Trong số các dự án xây dựng cầu kết nối Đồng Nai với TPHCM, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết dự án cầu Cát Lái đã được UBND TPHCM thống nhất vị trí. Theo đó, dự án có điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định, cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400m; điểm cuối dự án kết nối vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Theo phương án này, tổng chiều dài toàn dự án hơn 11km, trong đó cầu Cát Lái dài hơn 3km.

Tỉnh Đồng Nai đưa ra phương án đầu tư thành dự án cầu Cát Lái với 4 dự án thành phần. Trong đó, Dự án Thành phần 1, 2 giải phóng mặt bằng phía TPHCM và tỉnh Đồng Nai sẽ do 2 địa phương thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của mỗi địa phương. Với Dự án Thành phần 3, xây cầu Cát Lái triển khai theo hình thức BOT và có nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai. Với Dự án Thành phần 4, đầu tư xây dựng tuyến đường nối sau Trạm Thu phí cầu Cát Lái đến cuối tuyến, sẽ do Đồng Nai thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh hoặc đầu tư theo hình thức BT khai thác quỹ đất.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Dự án Cầu Cát Lái có tổng mức đầu tư hơn 19,3 ngàn tỷ đồng. Đồng Nai đưa ra phương án đầu tư công (hơn 10,3 ngàn tỷ đồng) cho toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và phần xây dựng tuyến đường nối từ sau Trạm Thu phí cầu Cát Lái đến cuối tuyến.

Dự án Cầu Đồng Nai 2 có điểm đầu giao với đường Vành đai 3 – TPHCM tại nút giao Gò Công thuộc phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TPHCM; điểm cuối giao với quốc lộ 51, đoạn thuộc xã Tam An, huyện Long Thành (Đồng Nai). Dự án có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất phương án phân chia Dự án Cầu Đồng Nai 2 thành 3 dự án thành phần.

Trong đó, Dự án Thành phần 1, đầu tư phần đường kết nối từ nút giao Gò Công đến sông Đồng Nai dài khoảng 5,4km với kinh phí thực hiện khoảng 1,5 ngàn tỷ đồng, do UBND TPHCM triển khai thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách thành phố hoặc đầu tư theo hình thức BT khai thác quỹ đất.

Dự án Thành phần 2, xây dựng cầu Đồng Nai 2 với kinh phí thực hiện khoảng 3,5 ngàn tỷ đồng, sẽ do UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện theo hình thức PPP có phần vốn ngân sách tỉnh.

Dự án Thành phần 3, đầu tư phần đường kết nối từ sông Đồng Nai đến quốc lộ 51 với kinh phí khoảng 1,4 ngàn tỷ đồng, sẽ do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh hoặc đầu tư theo hình thức BT khai thác quỹ đất.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 sẽ có điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiểng, quận 7, TPHCM và điểm cuối giao với đường tỉnh 25C thuộc xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Quy mô dự án có 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tỉnh Đồng Nai đề xuất phân chia Dự án cầu Phú Mỹ 2 thành 3 dự án thành phần. Dự án Thành phần 1, đường kết nối từ giao với đường Nguyễn Hữu Thọ đến sông Nhà Bè có kinh phí khoảng 1 ngàn tỷ đồng, sẽ do UBND TPHCM thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách thành phố hoặc đầu tư theo hình thức BT khai thác quỹ đất. Dự án Thành phần 2, xây dựng cầu Phú Mỹ 2, kinh phí khoảng 9,5 ngàn tỷ đồng, do UBND TPHCM thực hiện theo hình thức PPP có sự tham gia của nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án Thành phần 3, đầu tư đường kết nối từ sông Nhà Bè đến đường tỉnh 25C, kinh phí khoảng 2,5 ngàn tỷ đồng sẽ do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh hoặc đầu tư theo hình thức BT khai thác quỹ đất.

Theo tỉnh Đồng Nai, 2 dự án này hiện chưa có chủ trương nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên vị trí xây dựng đã được UBND TPHCM thống nhất với tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay, việc kết nối giữa tỉnh Đồng Nai với TPHCM mới chỉ có cầu Đồng Nai và cầu Long Thành, 2 cầu đang xây dựng là cầu Nhơn Trạch và cầu Phước Khánh.