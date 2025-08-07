Xã trang bị ghế massage miễn phí phục vụ người dân chờ làm thủ tục

TPO - Khi tới trụ sở xã làm việc, trong lúc chờ đợi tới lượt làm thủ tục người dân được ngồi ghế massage miễn phí ngay khu vực chờ. Lần đầu tiên người dân nơi đây đến làm thủ tục ở cơ quan nhà nước được phục vụ ghế massage miễn phí nên rất hào hứng ủng hộ.

Tại khu vực chờ làm thủ tục của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liêu Tú (Cần Thơ), hai ghế massage được đặt ngay ngắn, kèm biển thông báo phục vụ người dân miễn phí. Với người dân chưa biết sử dụng, sẽ được hướng dẫn cách vận hành các chế độ của ghế.

Máy massage phục vụ miễn phí người dân tới làm thủ tục tại xã Liêu Tú, Cần Thơ.

“Tôi cảm thấy rất thoải mái và bất ngờ khi đến xã làm giấy tờ được phục vụ tận tình như vậy. Không chỉ có ghế massage miễn phí, thái độ phục vụ của cán bộ xã cũng rất tận tình, chu đáo khiến người dân cảm thấy được tôn trọng”, ông Lý Hen (ngụ xã Liêu Tú) chia sẻ, sau khi vừa trải nghiệm chiếc ghế massage khi chờ nhận kết quả thủ tục.

Ông Hồng Minh Quyền - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liêu Tú cho biết, ban đầu người dân còn dè dặt chưa dám ngồi ghế massage, có người còn sợ phải trả tiền mới được ngồi. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn, rồi bà con truyền tai nhau, giờ bà con rất chủ động sử dụng ghế mỗi lần đến làm thủ tục.

Ngày 7/8, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thành Duy - Bí thư Đảng ủy xã Liêu Tú (TP Cần Thơ) cho biết, hai ghế massage được xã hội hóa, nên phục vụ người dân miễn phí. Sau hơn một tháng triển khai ghế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, người dân rất hào hứng trải nghiệm, đánh giá cao sự thay đổi của chính quyền phục vụ. Có người làm thủ tục xong còn nán lại ít phút để ngồi ghế thư giãn trước khi về.

Không chỉ trang bị ghế massage miễn phí, xã Liêu Tú còn vận động nguồn xã hội hóa trang bị thêm máy lạnh, máy tính, máy scan, máy photocopy... tại khu vực giải quyết thủ tục hành chính phục vụ miễn phí người dân. Toàn bộ trang thiết bị đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ công, giúp người dân không tốn kém chi phí, thời gian đi lại khi cần sao in, chụp giấy tờ.

Người dân địa phương thích thú thư giãn trên ghế massage tại xã Liêu Tú.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liêu Tú được cải tạo từ trụ sở Trạm Y tế xã cũ, điều kiện ban đầu còn hạn chế. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thành Duy, ngay từ khi vận hành chính quyền cấp xã theo mô hình mới, địa phương đã chủ động huy động các nguồn lực xã hội hóa để hiện đại hóa.

“Chúng tôi xác định, muốn người dân hài lòng, cán bộ phải thay đổi tư duy sang phục vụ. Ghế massage chỉ một phần nhỏ, quan trọng phải để mỗi công dân đến Trung tâm hành chính đều cảm thấy được tôn trọng, được hỗ trợ và thoải mái, đúng đến của một nền hành chính phục vụ”, ông Duy nói.