Xã Mỹ Thái trong xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới

P.V

Sáng 19/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mỹ Thái (Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

anh-xa-my-thai.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mỹ Thái (Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự Đại hội có đồng chí Ngô Thanh Linh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Thái và 123 đại biểu đại diện cho trí tuệ, nhiệt huyết tuổi trẻ địa phương.

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Đột phá – Phát triển”, Đại hội thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ xã Mỹ Thái trong xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, sống trách nhiệm, kỷ luật, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đoàn xã Mỹ Thái xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn, lan tỏa phong trào hành động cách mạng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đại hội thông qua 4 nhóm chỉ tiêu trọng tâm, 6 nhiệm vụ cụ thể và 3 khâu đột phá, trong đó có các chỉ tiêu đáng chú ý: 100% cán bộ, đoàn viên đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nghị quyết của Đảng và Đoàn; Đảm nhận và thực hiện 40 công trình thanh niên trong nhiệm kỳ; Huy động 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện;

Đại hội đã dành thời gian thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn xã trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mỹ Thái khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 25 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã Mỹ Thái nhiệm kỳ 2025 – 2030.

P.V
