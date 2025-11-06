Xã Lương Tài tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Minh Lương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Tài và 120 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 1.000 đoàn viên thanh niên toàn xã.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Lương Tài đạt nhiều kết quả tích cực. Đoàn xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong chương trình “Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp sáng tạo”, Đoàn xã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ đoàn viên vay hơn 4 tỷ đồng phát triển sản xuất. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, tạo dấu ấn nổi bật.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh Lương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Tài biểu dương những kết quả đạt được và đề nghị Ban Chấp hành khóa mới phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lương Tài khóa I gồm 29 đồng chí; trong đó Ban Thường vụ có 9 đồng chí và chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã.