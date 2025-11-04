Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã Liên Bão phát huy vai trò xung kích của thanh niên

P.V

Sáng ngày 12/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

anh-lien-bao.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Trường Giang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Đương Bắc – Bí thư Đảng ủy xã Liên Bão và 125 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên toàn xã.

Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ xã Liên Bão đã phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đoàn kết – Tiên phong – Sáng tạo – Phát triển”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp, chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Trường Giang biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Đoàn xã Liên Bão tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đoàn xã Liên Bão khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Bộ được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã Liên Bão, các đồng chí Nguyễn Khoa Bình, Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Thị Bích Phương được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đoàn xã.

Đại hội là dấu mốc quan trọng, khẳng định niềm tin, ý chí và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ xã Liên Bão trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

P.V
