TPO - Tài tử Will Smith bị chỉ trích vì hôn môi nữ ca sĩ India Martinez trên sân khấu. Theo cư dân mạng, hành động đó của nam diễn viên không phù hợp kể cả khi cuộc hôn nhân với Jada Pinkett chỉ còn là danh nghĩa.

Ngày 25/2, Daily Mail đưa tin Will Smith bị chỉ trích trên mạng xã hội vì có hành vi không phù hợp với nữ ca sĩ kém 17 tuổi.

Ngày 20/3, Will cùng nữ ca sĩ India Martinez biểu diễn ca khúc First Love trên sân khấu lễ trao giải Premio Lo Nuestro ở Miami (Florida, Mỹ).

Đoạn video ghi lại tiết mục cho thấy nam diễn viên sinh năm 1968 có nhiều hành vi thân mật với người đẹp kém 17 tuổi như ôm ấp, vuốt ve và động chạm cơ thể. Đỉnh điểm là hai ngôi sao hôn môi trong sự kinh ngạc và phấn khích của người xem trực tiếp.

Chưa dừng lại ở đó, khán giả còn thấy Martinez nhảy vào lòng và quấn chân quanh eo Will Smith trong hình ảnh hậu trường. Tài tử Cớm siêu quậy đáp lại bằng cái ôm chặt và nụ cười tươi tắn.

Đông đảo cư dân mạng bị sốc khi thấy Will cùng India thân thiết quá giới hạn đồng nghiệp. Họ chỉ trích nam rapper là người đàn ông tệ hại và hành xử không phù hợp khi vẫn chưa chính thức ly hôn vợ.

Khán giả bình luận: “Thật là nhức mắt, ngay cả khi chỉ là giải trí”, “Will quên mất mình đang ở đâu và chạy đến ôm lấy cô ấy”, “Cảm giác như có người cha đang hát karaoke với một phụ nữ say xỉn vậy”, “Thành thật mà nói, Will Smith dạo này trông kỳ lạ và đáng sợ”…

Bên cạnh đó, nhiều người bênh vực ngôi sao thắng giải Oscar. Một số cho rằng không thể chỉ phê bình Will Smith trong khi Martinez mới là người chủ động.

Số khác chỉ ra so với những gì Jada Pinkett đối xử với Will trước đây (ám chỉ việc Jada thừa nhận ngoại tình với người bạn thân của gia đình là August Alsina vào năm 2020), hành động của nam diễn viên không có gì quá đáng. Hơn thế, theo khán giả, chính Jada xác nhận hai người ly thân nhiều năm.

Ngoài ra, có người bình luận: “Người đàn ông này là một diễn viên và hôn rất nhiều phụ nữ không phải vợ mình. Anh ấy là nghệ sĩ được trả lương. Đây là công việc hợp pháp của anh ta”.

Khi quảng bá cuốn hồi ký Worthy trên chương trình Today năm 2023, Jada cho biết cuộc hôn nhân từ năm 1997 khiến cả cô và chồng đều cảm thấy kiệt sức vì kỳ vọng quá nhiều vào nửa kia.

Cuối cùng, sau thời gian nỗ lực vun đắp mối quan hệ, họ quyết định ly thân từ năm 2016.

Có thông tin hai người đều sống ở Calabasas (quận Los Angeles, California, Mỹ), nhưng khác nhà.

Mặc dù Jada mô tả việc chia tay với Will là “ly hôn”, nhưng cả hai chưa nộp bất kỳ giấy tờ nào ra tòa. Do đó, về mặt pháp luật, họ vẫn là vợ chồng.

Trong cuộc phỏng vấn với The Times vào năm 2023, nữ diễn viên sinh năm 1971 tuyên bố một ngày nào đó sẽ trở về bên Will để chăm sóc chồng vì “anh ấy đang già đi”.

Sự kiện giúp họ xích lại gần nhau hơn sau nhiều năm ly thân là Will Smith tát diễn viên hài Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar năm 2022. Thời điểm đó, Will tức giận vì Rock lấy đầu trọc của Jada làm trò cười.

“Đó là khoảnh khắc tôi biết mình không bao giờ rời xa Will sau ngần ấy năm nghĩ mình sẽ làm điều đó. Tôi không vào đó (nơi tổ chức Oscar) với tư cách vợ anh ấy, nhưng lại rời đi với tư cách là vợ anh ấy. Bạn biết đấy thật buồn cười khi những tình huống căng thẳng có thể khuếch đại tình yêu. Đó là khoảng thời gian khá khó khăn, nhưng chắc chắn đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Vậy nên, thật điên rồ khi mọi thứ diễn ra”, cô chia sẻ với Extra.

Sau khi Jada công khai nói về sự rạn nứt trong hôn nhân, Will Smith bình luận trên The New York Times những tâm tư của vợ là lời cảnh tỉnh đối với anh.

“Khi bạn ở bên ai đó hơn nửa cuộc đời, một loại mù quáng về mặt cảm xúc sẽ xuất hiện. Bạn cũng dễ mất đi sự nhạy cảm trước những sắc thái ẩn giấu và vẻ đẹp tinh tế của nó”, anh nói.

Tháng 5/2024, họ lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ kể từ khi công khai chuyện ly thân. Jada đến ủng hộ chồng tại buổi ra mắt phim Bad Boys: Ride or Die ở Los Angeles. Lần cuối hai người được thấy ở cùng nhau là vào tháng 11/2024, khi đi ăn tối ở Los Angeles.

Theo nguồn tin của People vào đầu năm 2025, nam diễn viên I Am Legend và vợ đang sống riêng nhưng chưa cắt đứt quan hệ.