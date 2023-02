Oscar lập đội xử lý khủng hoảng sau cú tát chấn động của Will Smith

TPO - Viện Hàn lâm quyết định thành lập hội đồng chuyên xử lý khủng hoảng, điều hướng và hạn chế sự cố xảy ra trong lễ trao giải Oscar lần thứ 95.

CNN đưa tin Viện Hàn lâm - ban tổ chức lễ trao giải Oscar - ra quyết định thành lập đội xử lý khủng hoảng, bắt đầu thực hiện từ Oscar lần thứ 95 diễn ra ngày 12/3. Nhiệm vụ của nhóm là xử lý, điều hướng sự cố không hay phát sinh suốt buổi lễ.

"Đây là lần đầu Oscar phải làm chuyện này. Ý tưởng thành lập đội ngũ chuyên biệt đến từ vụ Will Smith tát Chris Rock tại sự kiện năm 2022. Lúc đó, chúng tôi không phản ứng nhanh vì chưa kịp thời xử lý", Bill Kramer - chủ tịch Oscar - nói với Time.

Giám đốc điều hành của Viện Hàn lâm cho biết ban tổ chức vạch ra nhiều kế hoạch, thử nghiệm kịch bản có thể xảy ra cho buổi lễ, dù là xấu nhất. Ông hy vọng đội ngũ có thể ứng biến bất kể trường hợp xấu nào xảy ra.

"Chúng tôi học được nhiều điều từ Oscar 2022. Chúng tôi có phương án giải quyết nhưng trên hết vẫn mong không xảy ra bất kỳ điều gì", ông Bill Kramer nói thêm.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra tại Nhà hát Dolby, Hollywood, Los Angeles, Mỹ ngày 12/3. Chương trình lễ trao giải được phát trực tiếp toàn cầu.

Do phát trực tiếp và có hàng triệu khán giả theo dõi, vụ việc Will Smith tát Chris Rock trở thành một trong những sự cố để đời trên sóng truyền hình Mỹ. Chuyện xảy ra sau khi Chris Rock nói đùa về chiếc đầu trọc của Jada Pinkett Smith. Tài tử King Richard cho rằng vợ mình bị xúc phạm nên bước lên sân khấu, thẳng tay tát Chris Rock.

Vụ việc gây ra làn sóng phẫn nộ, bàn tán khắp các mặt báo, mạng xã hội. Nhiều người cho rằng hành động đánh người là bạo lực, cần tẩy chay. Viện Hàn lâm từng họp khẩn và đề nghị lấy lại tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc của Will Smith.

Cuối cùng, tài tử nổi tiếng phải từ chức ở Viện Hàn lâm. Độ tin cậy của khán giả dành cho Will cũng giảm nghiêm trọng, theo Variety.

Sau khi tát đồng nghiệp, Will Smith liên tục bị gọi tên, chế giễu ở các sự kiện lễ trao giải. Tại Quả cầu Vàng hồi tháng 1, MC Jerrod Carmichael nói: "Trong thời gian giải lao, chúng tôi đã trao giải vinh dự Rock Hudson cho Will Smith vì thể hiện sự nam tính trên truyền hình. Hãy trao cho Will một tràng pháo tay".