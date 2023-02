Ông trùm giới giải trí bị buộc tội hiếp dâm, ở tù 39 năm

TPO - Tổng hình phạt Harvey Weinstein phải nhận sau loạt cáo buộc tấn công tình dục là 39 năm tù.

Theo Far Out, nhà sản xuất Harvey Weinstein - người được mệnh danh là ông trùm Hollywood - vừa bị kết án ở Los Angeles thêm 16 năm tù vì tội hiếp dâm, tấn công tình dục từ năm 2013.

Bồi thẩm đoàn Los Angeles kết án Weinstein về ba tội hiếp dâm và tấn công tình dục người mẫu, diễn viên châu Âu (tạm gọi là Jane Doe). Tuy nhiên, các bồi thẩm viên đã tuyên bố trắng án cho Weinstein về tội hành hung một nhà trị liệu xoa bóp và không thể đưa ra phán quyết về việc liệu ông có cưỡng hiếp hay hành hung hai phụ nữ hay không. Diễn viên Jennifer Siebel Newsom là một trong hai người phụ nữ mà họ không thể đưa ra kết luận về vụ kiện chống lại Weinstein.

Đội ngũ pháp lý của Weinstein bị buộc tội xem thường phụ nữ trong suốt phiên tòa vì nói Siebel Newsom “chỉ là kẻ hèn ngủ với Harvey Weinstein để thăng tiến ở Hollywood”. Ngoài ra, luật sư bào chữa Alan Jackson nói với bồi thẩm đoàn: "Sự thật là không thể thay đổi. Việc ả ngủ với Harvey không phải là ý định bất chợt".

Tháng 12/2022, Harvey Weinstein bị kết án phạm nhiều tội về tình dục trong phiên tòa thứ hai ở Los Angeles, Mỹ. Trước đó, tháng 3/2020, ông bị kết án 23 năm tù với tội danh tương tự. Dù nhóm pháp lý của Weinstein cố kháng cáo, bộ phận phúc thẩm của Tòa án Tối cao New York vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu năm 2021.

Bất chấp tòa án ra phán quyết cuối cùng, tổng hình phạt lên đến 39 năm tù, Weinstein vẫn phủ nhận việc quan hệ tình dục mà không có sự chấp thuận của các cô gái. Có hơn 80 người đưa ra cáo buộc bị Harvey Weinstein tấn công tình dục, có từ những năm 1970.

Việc kết tội Weinstein phổ biến từ Me Too - phong trào đề cao và lên tiếng chống lại nạn quấy rối, lạm dụng tình dục phụ nữ. Được khởi xướng từ năm 2006, mãi đến tháng 10/2017, sau khi ông trùm Hollywood bị ngã ngựa, Me Too mới chính thức được lan rộng.

Các cáo buộc chống lại nhà sản xuất được phóng viên Jodi Kantor và Megan Twohey của New York Times điều tra suốt nhiều năm liền. Hai người sau đó viết cuốn She Said kể lại chi tiết nỗ lực viết các bài báo, phóng sự nhằm hạ bệ ông trùm có quyền lực nhất nhì Hollywood nhiều năm qua. Cuốn sách cũng được chuyển thể thành phim với sự tham gia của các diễn viên Carey Mulligan, Zoe Kazan và Patricia Clarkson.