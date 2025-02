Đội trưởng Mỹ đuối sức

TPO - “Captain America: Brave New World” mất dần sức hút tại phòng vé, ngay cả trong dịp cuối tuần ảm đạm, hầu như không có đối thủ cạnh tranh.

Captain America giảm 68% doanh thu

Variety đưa tin sau khởi đầu mạnh mẽ với 100 triệu USD trong kỳ nghỉ lễ Ngày Tổng thống kéo dài (14-17/2), Captain America: Brave New World của Disney và Marvel giảm 68% doanh thu phòng vé trong tuần thứ 2 (21-23/2) với 28,3 triệu USD từ 4.105 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ.

Dẫu vậy, cuộc phiêu lưu siêu anh hùng do Anthony Mackie dẫn dắt vẫn giữ vị trí đầu bảng xếp hạng phòng vé, thu 141 triệu USD trong nước và 289,4 triệu USD trên toàn thế giới.

Với 180 triệu USD (chưa bao gồm chi phí marketing), Captain America phiên bản mới có kinh phí sản xuất khiêm tốn hơn so với các bom tấn khác của Marvel.

Việc bom tấn truyện tranh siêu anh hùng như Captain America: Brave New World trượt dốc đáng kể sau khi đạt thành tích mở màn ấn tượng không phải là trường hợp hiếm.

Năm 2023, Ant-Man and the Wasp Quantumania giảm 70% doanh thu sau khi ra mắt với 106 triệu USD, Guardians of the Galaxy Vol. 3 giảm 47% doanh thu sau khi ra mắt với 118 triệu USD. Điểm khác là Guardians 3 trụ vững ở vị trí đầu bảng xếp hạng phòng vé thời điểm đó.

Trong khi đó, Ant Man 3 trở thành một trong số ít phim của Marvel không vượt qua được mốc 500 triệu USD trên toàn cầu và không hòa vốn trong thời gian chiếu rạp.

Năm 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Thor: Love and Thunder chứng kiến mức giảm tương tự là 67% trong tuần thứ hai công chiếu. Tuy nhiên, thành tích ra mắt của hai bom tấn này lớn hơn nhiều so với các bộ phim trên.

Nếu Captain America tiếp bước Ant Man 3 thay vì Guardians 3, Disney sẽ phải đau đầu. MCU từng bất khả xâm phạm nay cho thấy những dấu hiệu hao mòn đáng lo ngại trong kỷ nguyên hậu Avengers: Endgame. Đây cũng là vấn đề đối với các chủ rạp chiếu phim vì không có bom tấn nào để hút khách cho đến Snow White vào ngày 21/3.

“Đây là chuẩn mực mới cho phim Marvel. Không thể phủ nhận rằng những bộ phim kiểu này có sức hấp dẫn. Captain America: Brave New World có khả năng vẫn trụ vững ở phòng vé trong tuần thứ 2. Tuy nhiên, doanh thu giảm 68% vào cuối tuần thứ hai phản ánh khán giả kém nhiệt tình hơn so với những gì được mong đợi từ Marvel”, Paul Dergarabedian, nhà phân tích cấp cao của Comscore - công ty phân tích và đo lường truyền thông toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, đánh giá.

Không có đối thủ

Lý do Captain America vẫn giữ vị trí số một phòng vé Bắc Mỹ là do gần như không có đối thủ cạnh tranh. Những tác phẩm khác đều không thuộc hàng bom tấn. Na Tra 2 gây bão phòng vé Trung Quốc nhưng khó bứt phá tại thị trường Bắc Mỹ.

Vị trí thứ hai phòng vé thuộc về bộ phim kinh dị đẫm máu The Monkey. Phim thu về 14,2 triệu USD từ 3.200 rạp chiếu phim Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu. Đây là thành tích ấn tượng đối với hãng Neon sau Longlegs (22,4 triệu USD) vào tháng 7/2024. Cả hai phim đều do Osgood Perkins đạo diễn.

The Monkey được chuyển thể từ truyện ngắn của Stephen King vào những năm 1980, kể về món đồ chơi bị nguyền rủa khiến mọi người phải chịu những cái chết ngẫu nhiên, khủng khiếp. The Monkey có kinh phí 10 triệu USD.

Trong khi đó, ra mắt cùng thời điểm, The Unbreakable Boy của Lionsgate chỉ xếp ở vị trí thứ 8 với 2,5 triệu USD từ 1.687 rạp chiếu. Phim có sự tham gia của Zachary Levi. Anh thủ vai cha của cậu con trai mắc chứng tự kỷ và bệnh xương giòn.

Paddington in Peru của Sony từ vị trí thứ 2 vào tuần trước tụt xuống hạng 3, với 6,5 triệu USD từ 3.890 rạp chiếu phim, giảm 49% so với doanh thu ra mắt. Bộ phim gia đình thu về 25,2 triệu USD tại phòng vé nội địa.

Giống những phần trước, Paddington in Peru được khán giả quốc tế ưa chuộng. Phần ba trị giá 90 triệu USD thu về 150 triệu USD kể từ thời điểm ra mắt. Với con số này, phim còn nhiều việc phải làm để bắt kịp hai phần trước đó là Paddington năm 2014 (326 triệu USD trên toàn cầu) và Paddington 2 năm 2017 (290 triệu USD trên toàn cầu).

Bộ phim phiêu lưu tội phạm về loài chó Dog Man của Universal và DreamWorks Animation giữ nguyên vị trí thứ 4 với 5,9 triệu USD từ 3.179 địa điểm. Bộ phim dành cho trẻ em giảm 40% doanh thu so với tuần trước. Đến nay, phim thu về 78,7 triệu USD trong nước và 104 triệu USD trên toàn cầu. Kinh phí sản xuất là 40 triệu USD.

Top 5 tiếp tục thuộc về Na Tra 2 với 3 triệu USD từ chỉ 800 rạp chiếu trong tuần thứ hai. Tổng doanh thu tại Bắc Mỹ của bộ phim là 14,7 triệu USD, thành tích ấn tượng đối với một bộ phim tiếng nước ngoài.

Tuy nhiên, con số đó không là gì so với doanh thu mà phim đạt được ở Trung Quốc. Na Tra 2 trở thành một cú nổ lớn ở Trung Quốc với 1,7 tỷ USD và vẫn đang tiếp tục tăng, vượt qua Inside Out 2 (1,66 tỷ USD trên toàn cầu) để trở thành bộ phim hoạt hình ăn khách nhất trong lịch sử và là bộ phim có doanh thu cao thứ tám mọi thời đại.