Vụ truy sát do tranh chấp ngư trường ở Kiên Giang: Hai đối tượng ra đầu thú

TPO - Liên quan vụ truy sát do tranh chấp ngư trường ở Kiên Giang, ngày 10 - 11/5, hai đối tượng liên quan vụ việc đã đến Công an tỉnh Kiên Giang đầu thú. Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 đối tượng, trong đó có 4 người tự ra trình diện.

Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 10 - 11/5, đơn vị đã tiếp nhận hai đối tượng ra đầu thú liên quan vụ án tranh chấp ngư trường dẫn tới truy sát nhau trên biển.

Hai đối tượng vừa ra đầu thú có Nguyễn Hoàng Nam (SN 1999, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang) ra đầu thú về hành vi “giết người, hủy hoại tài sản”; Phạm Ngọc Định (SN 1989, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) ra đầu thú về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận, từng tham gia vụ tranh chấp ngư trường cùng các bị can đã bị bắt trước đó, do Nguyễn Vũ Bằng cầm đầu. Trong nhóm này có nhiều đối tượng lai lịch bất hảo. Khi hay tin đồng bọn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của ngư dân trên vùng biển huyện Hòn Đất, Nam và Định đã ra đầu thú.

Trước đó, Nguyễn Vũ Bằng cầm đầu nhóm khoảng 30 đối tượng điều khiển vỏ máy truy đuổi, đâm vào ghe của anh N.N.Đ (SN 1992) đang khai thác trên biển. Cú đâm, khiến ghe của anh Đ. chìm, nhưng nhóm Bằng bỏ mặc anh Đ. cùng 3 người khác trôi dạt trên biển.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, nhóm đối tượng trên hoạt động tranh chấp ngư trường ven biển từ An Minh đến Kiên Lương. Từ tháng 5/2024 đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 đối tượng, trong đó có 4 người ra đầu thú.