Vụ tố Chu Thanh Huyền bán hàng online không hóa đơn 'có dấu hiệu hình sự'

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III diễn ra chiều 8/10, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã trả lời câu hỏi của báo chí về tiến độ và kết quả xử lý đơn tố cáo liên quan đến bà Chu Thanh Huyền – người bị phản ánh bán mỹ phẩm online không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, có dấu hiệu trốn thuế.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - cho biết, theo nội dung đơn tố cáo, người tiêu dùng mua hàng online trên tài khoản của bà Chu Thanh Huyền phản ánh rằng người bán không xuất hóa đơn rõ ràng. Sau khi nhận được thông tin, Cục đã hướng dẫn người tố cáo chuyển đơn đến Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội để xác minh. Đơn vị này đã tiến hành các buổi làm việc, trao đổi, thu thập thông tin liên quan”.

Theo báo cáo mới nhất từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, vụ việc “tương đối phức tạp” và “có một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự”. Vì vậy, cơ quan chức năng đã hướng dẫn người đứng đơn chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục xử lý theo quy định.

Ông Tuấn nhấn mạnh: “Đây là một trong hàng nghìn vụ việc được lực lượng quản lý thị trường địa phương phối hợp xử lý trong 9 tháng đầu năm 2025, trong đó có nhiều vụ liên quan tới hàng giả, hàng kém chất lượng và hành vi trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử”.

Xử lý hơn 17.000 vụ vi phạm trong 9 tháng

Trả lời câu hỏi về giải pháp quản lý các hành vi bán hàng giả, hàng nhái, hàng lậu và trốn thuế qua hình thức livestream, bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết Bộ Công Thương đang triển khai bốn nhóm giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phối hợp gỡ bỏ hơn 44.000 sản phẩm vi phạm của hơn 2.000 gian hàng trên các sàn thương mại điện tử; xử lý 120 website vi phạm, chủ yếu thuộc nhóm hàng gia dụng, mỹ phẩm, thời trang. Đồng thời, Bộ cũng tăng cường đào tạo, tập huấn cho các địa phương nhằm nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trong môi trường trực tuyến.

Theo bà Huyền, gian lận thương mại trong thương mại điện tử là “vấn đề nóng” và đã được đưa vào dự thảo Luật Thương mại điện tử (sửa đổi), hoàn thiện trong tháng 9, dự kiến trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp tháng 10/2025. Dự thảo lần này tập trung vào việc định danh người bán qua VNeID, giúp truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát hoạt động livestream bán hàng và ngăn chặn hành vi trốn thuế.

Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 17.000 vụ vi phạm, trong đó nhiều vụ có quy mô lớn và tính chất nghiêm trọng, điển hình như vụ Công ty Yến Trí Việt bị xử phạt gần 1 tỷ đồng vì vi phạm trong kinh doanh sản phẩm yến.

Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, thuế và quản lý thị trường để kiểm tra, truy xuất, xử lý nghiêm các hành vi bán hàng không hóa đơn, trốn thuế và gian lận thương mại qua mạng, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm công bằng trong môi trường kinh doanh.

Trước đó, theo nội dung đơn tố cáo, Chu Thanh Huyền bị cáo buộc kinh doanh bộ mỹ phẩm nước hoa hồng OHUI PRIME (xuất xứ Hàn Quốc) nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng, có dấu hiệu tiêu thụ hàng nhập lậu và trốn thuế.

Hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của Chu Thanh Huyền chủ yếu diễn ra trên fanpage cá nhân. Giữa tháng 3, vợ Quang Hải gây tranh luận vì đem con trai ra để quảng cáo bất chấp cho một sản phẩm sữa của Hàn Quốc. Trong video đăng tải trên mạng xã hội, Chu Thanh Huyền giới thiệu một loại sữa men tăng khả năng hấp thụ của Hàn Quốc. Cô khẳng định sản phẩm có chất lượng tốt và pha cho con trai 7-8 tháng tuổi uống.

Cư dân mạng phát hiện nhà sản xuất cung cấp thông tin loại sữa men này khuyến cáo dùng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và chỉ trích Chu Thanh Huyền quảng cáo sai sự thật. Cũng có người cho rằng Chu Thanh Huyền cắt ghép video để quảng cáo. Thực tế cô không cho con trai uống loại sữa này.