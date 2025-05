Vụ tấn công nữ chủ tiệm cắt tóc lúc vắng người: Xác định nghi phạm nhờ camera an ninh

TPO - Sau khi trích xuất hệ thống camera an ninh, Công an xã Xuân Dương (Thanh Chương, Nghệ An) đã xác định được nghi phạm xông vào tấn công nữ chủ tiệm cắt tóc.

Ngày 29/5, Công an xã Xuân Dương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày điều tra, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm xông vào một tiệm cắt tóc ở xã này hành hung khiến chủ tiệm bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Đình C. (SN 1985, trú xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An).

“Sau khi nhận thông tin vụ việc, cơ quan công an đã trích xuất hệ thống camera an ninh khu vực, camera của nhà dân để lần theo dấu vết và xác định được đối tượng. Khi mời lên làm việc, đối tượng đã thừa nhận gây ra vụ việc trên”, lãnh đạo Công an xã Xuân Dương nói và cho biết, đơn vị đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và động cơ của nghi phạm.

Công an xã Xuân Dương cho biết thêm, sau khi mời lên làm việc, người thân nghi phạm C. trình bày người này từng bị tai nạn lao động và phải điều trị bệnh tâm thần. Về vấn đề này, Công an xã Xuân Dương đang tiếp tục xác minh làm rõ để có hướng xử lý.

Như đã đưa tin, trước đó gần 16h ngày 22/5, chị Q.T.Y. (SN 1991) đang làm việc tại chủ tiệm cắt tóc của mình ở chợ Cồn (xã Xuân Dương) thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt mở cửa xông vào. Chưa hiểu chuyện gì, chị Y. liên tiếp bị người này đấm, tát vào đầu, mặt.

Bị hành hung, chị Y. cố gắng vùng để thoát nhưng không được. Sau ít phút vật lộn, người đàn ông trên bỏ chạy ra ngoài và lên xe máy bỏ trốn.

"Người đó bóp cổ tôi rồi quát "mày xúc phạm bồ tao". Người này còn cầm một vật nhọn dí về phía tôi để đe dọa rồi bỏ chạy ra cửa thoát thân”, chị Y. nhớ lại và cho biết, người đàn ông trên bịt kín mặt mũi, mặc áo chống nắng nên chị không thể nhận dạng. Qua giọng nói và cử chỉ, chị Y. cũng không quen người này.

Vụ việc đã khiến chị Y. bị chấn thương vùng đầu phải nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Vụ việc đang được Công an xã Xuân Dương tiếp tục điều tra làm rõ để có hướng xử lý theo quy định.