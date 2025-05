Nữ chủ tiệm cắt tóc bị kẻ trùm mặt xông vào quán tấn công

TPO - Khi đang ở trong tiệm cắt tóc một mình, chị Q.T.Y. (trú xã Xuân Dương, Thanh Chương, Nghệ An) bất ngờ bị người đàn ông lạ, trùm kín mặt mũi xông vào tấn công rồi bỏ trốn.

Ngày 24/5, Công an xã Xuân Dương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang trích xuất dữ liệu camera an ninh khu vực để truy tìm người đàn ông lạ mặt xông vào tấn công một nữ chủ tiệm cắt tóc trên địa bàn xã này.

Trước đó vào khoảng 16h ngày 22/5, chị Q.T.Y. (SN 1991, trú xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang ở một mình trong tiệm cắt tóc. Lúc này, một người đàn ông đi xe máy đến dựng trước cửa rồi xông vào trong. Chưa hiểu chuyện gì, chị Y. liên tiếp bị người này đấm, tát vào đầu, mặt.

Bị hành hung, chị Y. cố gắng vùng để thoát nhưng không được. Sau ít phút vật lộn, người đàn ông trên chạy ra ngoài rồi lên xe bỏ trốn. Chị Y. chạy ra ngoài tri hô mọi người nhưng lúc này đối tượng đã chạy thoát.

"Người đó bóp cổ tôi rồi quát "mày xúc phạm bồ tao". Người này còn cầm một vật nhọn dí về phía tôi để đe dọa rồi bỏ chạy ra cửa thoát thân”, chị Y. nhớ lại và cho biết, người đàn ông trên bịt kín mặt mũi, mặc áo chống nắng nên chị không thể nhận dạng. Qua giọng nói và cử chỉ, chị Y. cũng không quen người này.

Theo trình bày của chị Y., bản thân chị không có mâu thuẫn cá nhân hay xích mích với ai. Thời gian qua, chị cũng chưa từng xảy ra xô xát với khách hàng hay bị ai đe dọa.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Y. đã trích xuất đoạn camera an ninh của quán ghi lại vụ việc rồi đến cơ quan công an trình báo. Chị Y. cũng đăng tải hình ảnh, video vụ việc lên mạng xã hội để mong cộng đồng hỗ trợ truy tìm.

"Hiện tại tôi đang điều trị tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Bác sĩ nói não bị rung lắc nên ảnh hưởng, cần phải điều trị một thời gian”, chị Y. nói và cho biết, đối tượng gây ra vụ việc chưa bị bắt nên chị rất lo và không dám đến tiệm cắt tóc để làm việc.

Được biết, chị Y. quê ở tỉnh Thanh Hóa lấy chồng về xã Xuân Dương (huyện Thanh Chương, Nghệ An). Chồng chị Y đang đi lao động ở nước ngoài. Hiện, Công an xã Xuân Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ sự việc.