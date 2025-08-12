Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vụ sập cốp pha công trường cao tốc: Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức, cá nhân

TPO - Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 khẩn trương kiểm tra, rà soát công tác an toàn lao động trong quá trình thi công dự án cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, sau vụ sập cốp pha bê tông trên công trường khiến 2 người tử vong ngày 11/8.

Liên quan vụ việc này, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư dự án là Ban QLDA 85, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để giải quyết sự việc theo quy định của pháp luật.

"Cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và có giải pháp khắc phục cần thiết để ngăn ngừa không xảy ra trường hợp tương tự", văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư và các bên liên quan hỗ trợ, thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình có người bị nạn.

Vị trí xảy ra tai nạn trên công trường thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh khiến 2 người chết. Ảnh: BXD.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 11/8, khi 7 công nhân địa phương đang thi công bậc nước tại công trường cao tốc quy Nhơn - Chí Thạnh, đoạn qua xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) thì bị sập cốp pha bê tông khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình nhà thầu thực hiện dự án cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, đổ bê tông hạng mục bậc nước của mái taluy gây trượt khối bê tông, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài gần 62 km, đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) gần 20 km và Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hơn 42km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Ban QLDA 85 cho biết, tính đến nay, sản lượng thi công toàn dự án đạt hơn 80% trị giá các hợp đồng, chủ đầu tư dự kiến thông xe tuyến cao tốc trong tháng 8 và hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30/9.

Lộc Liên
