Vụ góp tiền xây mương tiêu bị yêu cầu xử lý: Người dân tự tháo dỡ công trình, xã cam kết xây mới

TPO - Sau khi trao đổi, thống nhất phương án, người dân đã tự tháo dỡ đoạn mương tiêu tự góp tiền xây dựng. UBND xã Hồng vân ( Hà Nội) cam kết sẽ nhanh chóng xây lại đoạn mương tiêu mới từ ngân sách địa phương.

Liên quan đến vụ việc người dân đóng góp xây dựng đoạn mương tiêu nhưng bị yêu cầu xử lý, ngày 29/11 trao đổi với Báo Tiền Phong, UBND xã Hồng Vân cho biết: "Đoạn mương tiêu đã được tháo dỡ xong".

Theo UBND xã Hồng Vân, đoạn mương tiêu người dân tự góp tiền xây tại thôn Nỏ Bạn và Dương Tảo (xã Hồng Vân) thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi sông Nhuệ. Trước đây, đoạn mương này cấp nước, tiêu nước cho khoảng 18ha đất nông nghiệp của 2 thôn. Do người dân người dân tự xây dựng công trình khi chưa được cấp phép là sai, UBND xã Hồng Vân (mới) cũng chậm trễ trong phát hiện, xử lý.

Tuy nhiên, do công trình được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, là sự đóng góp của hàng chục hộ dân để phục vụ sản xuất nông nghiệp nên chính quyền địa phương cũng rất khó xử.

Người dân tự tháo dỡ đoạn mương tiêu sau khi nhận được cam kết của các đơn vị liên quan

Sau khi làm việc với đơn vị quản lý và người dân, UBND xã đề xuất phương án tháo dỡ công trình vi phạm (người dân tự tháo dỡ hoặc cưỡng chế), đơn vị quản lý sẽ xây mới hệ thống kênh mương. Trường hợp đơn vị quản lý không xây dựng kênh mương, UBND xã sẽ lập đề án, trích nguồn từ ngân sách địa phương để xây mới đoạn mương tiêu trên phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đề xuất trên đã được các bên thống nhất. Ngay sau đó, người dân đã tự xử tháo dỡ công trình vi phạm.

Đoạn mương tiêu trước khi người dân tự tháo dỡ

Ông Phùng Minh Văn, đại diện các hộ dân xác nhận đã hoàn thành tháo dỡ công trình mương tiêu trên. "UBND xã Hồng Vân cam kết cuối tháng 12/2025, đầu quý 1/2026 sẽ tổ chức xây lại đoạn mương tiêu mới từ ngân sách địa phương. Do đó, chúng tôi đã đồng ý tự tháo dỡ công trình vi phạm, hiện đã hoàn thành", ông Văn thông tin.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, đoạn mương thuộc địa bàn thôn Dương Tảo và Nỏ Bạn (xã Hồng Vân, Hà Nội) thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi sông Nhuệ đã nhiều năm không được nạo vét lòng mương thu hẹp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân.

Nhiều năm trước, người dân đã kiến nghị chính quyền địa phương cải tạo, xây mới nhưng mãi không triển khai. Vì thế, người dân đã hiến đất mở rộng bờ mương tạo thành đường đi, đồng thời tự đóng tiền để cứng hóa mương tiêu. Khi đoạn mương làm gần xong thì đơn vị thủy lợi phát hiện, yêu cầu tạm dừng, phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản, đề nghị xử lý vi phạm hành chính.