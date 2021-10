Vụ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng chuyển Công an Bình Dương thụ lý

TPO - Tối 4/10, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) đến Công an tỉnh Bình Dương để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tuy nhiên, phía Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa có phản hồi về việc tiếp nhận đơn.

Trước đó, ngày 1/9, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống ông trong việc kêu gọi tiền từ thiện gửi đến Công an TP.HCM. Tuy nhiên, đến ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển đơn tố cáo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền. Theo đơn tố cáo của ca sĩ này, bà Hằng lợi dụng các tính năng của mạng xã hội để phát trực tiếp, sử dụng từ ngữ phản cảm, tục tĩu… để chửi rủa, xúc phạm nhiều người trong lĩnh vực giải trí như ca sĩ, diễn viên, người mẫu và một số cá nhân khác. Bà Hằng đã tự cáo buộc những người khác lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Cũng theo đơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, trong các buổi phát trực tiếp, bà Hằng dùng lời lẽ thô tục, phản cảm xúc phạm nhiều người, trong đó có ông về thông tin chuyện đời tư, tài khoản ngân hàng của cá nhân mà bà nói rằng là từ những… giấc mơ của bà. Ông Hưng còn tố cáo bà Hằng công khai thông tin cá nhân của ông về giới tính, chuyện tình cảm riêng tư với lời lẽ miệt thị, xúc phạm. Công an TPHCM rà soát nội dung tố giác nghệ sĩ của bà Nguyễn Phương Hằng Phục hồi điều tra vụ bà Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo Hương Chi - Trọng Thịnh Thời điểm vàng phụ nữ muốn làm chuyện ấy, đàn ông chớ nên bỏ lỡ Tin tài trợ