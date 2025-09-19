Vụ chồng lĩnh án tù vì 'quan hệ' khi vợ chưa 16 tuổi: Mong chờ một quyết định nhân văn!

TPO - "Trong bối cảnh pháp luật hình sự ngày càng đề cao tính nhân đạo, việc miễn chấp hành án phạt tù cho người bị kết án trong vụ án nêu trên sẽ là quyết định thấu tình đạt lý, để pháp luật không chỉ nghiêm minh mà còn ấm áp tình người", một luật sư nêu quan điểm với phóng viên báo Tiền Phong

Vợ chồng trẻ cùng làm đơn xin miễn chấp hành án tù

Ngày 19/9, anh Trần Huỳnh Kiệt ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, anh đã có đơn gửi Viện trưởng Viện KSND khu vực 4 - Khánh Hòa và Chánh án TAND khu vực 4 - Khánh Hòa tha thiết xin được miễn chấp hành án tù. Anh Kiệt bị tòa tuyên phạt 3 năm tù vì quan hệ với bạn gái dưới 16 tuổi (hiện là vợ).

Trước đó, ngày 17/9, Chánh án TAND khu vực 4 - Khánh Hòa đã ban hành quyết định hoãn chấp hành án hình phạt tù đối với anh Kiệt trong vòng 1 năm (từ ngày 17/9/2025 - 16/9/2026); đồng thời tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 1 năm đối với anh Kiệt trong khoảng thời gian như trên.

Vợ chồng anh Kiệt cùng 2 con nhỏ.

Cùng ngày, vợ anh Kiệt là Nguyễn Thị Kim Thoa cũng có đơn gửi các cơ quan tư pháp xin miễn chấp hành án phạt tù cho chồng.

Trong đơn, chị Thoa cho biết, với tư cách người bị hại, vừa là vợ của người bị kết án chị vô cùng đau khổ. Nếu chồng bị bắt đi tù thì cuộc sống của mình và hai con nhỏ không biết sẽ ra sao. "Tôi làm đơn này tha thiết cầu xin các cơ quan chức năng bao dung, tha thứ cho sai lầm do nhận thức pháp luật hạn chế của chúng tôi, kính mong quý lãnh đạo áp dụng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, xem xét chấp thuận đơn xin miễn chấp hành án phạt tù cho chồng tôi", chị viết.

Pháp luật cần nghiêm minh nhưng không thể thiếu nhân văn

Chia sẻ về vụ việc, luật sư Phan Bạch Mai (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) cho biết, theo điểm C, Khoản 2, Điều 62 Bộ Luật hình sự hiện hành thì người bị kết án tù có thời hạn đến 3 năm, chưa chấp hành hình phạt tù thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành hình phạt nếu người đó có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy không còn nguy hiểm cho xã hội.

Theo luật sư Mai, Điều 62 thể hiện chính sách hình sự nhân đạo, nhằm tránh những hệ quả xã hội tiêu cực khi buộc phải thi hành án phạt tù trong những trường hợp không thật sự cần thiết. Với hoàn cảnh của Kiệt, việc cho miễn chấp hành hình phạt tù sẽ không làm giảm tính răn đe của pháp luật, mà ngược lại còn củng cố niềm tin của xã hội vào sự công bằng và nhân văn trong xét xử và thi hành án hình sự.

Ông nhấn mạnh, một bản án nghiêm minh không chỉ dừng lại ở sự trừng phạt. Đích đến cao nhất của công lý là giáo dục, cải tạo và hướng thiện. Nếu trong trường hợp này, Kiệt phải chấp hành án phạt tù, hệ quả xã hội sẽ là một gia đình trẻ có nguy tan vỡ, những đứa trẻ rõ ràng không được chăm sóc một cách tốt nhất. Ngược lại, nếu cho bị cáo cải tạo tại địa phương, vừa bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, vừa giữ được mái ấm gia đình, giảm bớt gánh nặng xã hội. "Trong bối cảnh pháp luật hình sự ngày càng đề cao tính nhân đạo, việc miễn chấp hành án phạt tù cho người bị kết án trong vụ án nêu trên sẽ là quyết định thấu tình đạt lý, để pháp luật không chỉ nghiêm minh mà còn ấm áp tình người", luật sư Mai cho hay.

Vợ chồng anh Kiệt trong ngôi nhà nhỏ đang đi thuê.

Cùng quan điểm, luật sư Nguyễn Hồng Hà (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) nhận định, Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: “Người nào đã thành niên mà giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự". Đây là rào chắn pháp lý để bảo vệ trẻ em. Khi quyết định hình phạt, theo Điều 50 Bộ luật Hình sự, tòa án sẽ xem xét toàn diện vụ án, về tính chất của hành vi, nhân thân bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, mối quan hệ giữa bị cáo – bị hại. Như vậy thông qua bản án, tòa án không chỉ răn đe mà còn có trách nhiệm giáo dục và phòng ngừa.

Giờ đây, dư luận đang mong chờ một quyết định nhân văn của cơ quan tố tụng có thẩm quyền để "người lầm lỗi có cơ hội đứng dậy, để gia đình không tan vỡ, để trẻ thơ không thiếu vắng sự chăm sóc của người cha", ông Hà nói.

Vợ chồng anh Kiệt mong mỏi cơ quan tố tụng cho anh được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.