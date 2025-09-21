Vụ chồng lĩnh 3 năm tù vì 'quan hệ' khi vợ chưa 16 tuổi: Vợ chồng trẻ nghẹn ngào 'cám ơn kiến nghị của Viện kiểm sát'

TPO - Sau khi biết tin Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiến nghị tòa án cùng cấp xem xét miễn chấp hành án phạt 3 năm tù đối với người chồng trong vụ 'quan hệ' khi vợ chưa 16 tuổi, đôi vợ chồng trẻ nghèo khó nghẹn ngào nói với phóng viên: " Chúng em xin cám ơn Viện Kiểm sát tỉnh Khánh Hòa".

Niềm vui đang nhen nhóm trong ngôi nhà nhỏ

Trong căn nhà cấp 4 cũ nát đang ở nhờ tại phường Ninh Hòa, vợ chồng trẻ Trần Huỳnh Kiệt và Nguyễn Thị Kim Thoa không giấu được sự vui mừng, hạnh phúc khi hay tin Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có văn bản kiến nghị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét miễn chấp hành án phạt tù đối với Kiệt. Kiệt trước đó bị kết án 3 năm tù vì "quan hệ" với vợ khi vợ chưa tròn 16 tuổi.

Vợ chồng Kiệt rất vui mừng khi hay tin Viện Kiểm sát kiến nghị miễn chấp hành án phạt tù.

Chia sẻ với phóng viên, Kiệt nói rằng, suốt thời gian qua cả gia đình vô cùng đau buồn. Nếu phải chấp hành án, vợ cùng 2 con nhỏ của ở nhà sẽ không biết ra sao vì không có ai chăm sóc. "Vợ em còn trẻ lại không việc làm, con thì còn quá nhỏ, mọi chi phí, sinh hoạt của gia đình đều trông cậy vào nguồn thu nhập từ công sức đi làm thuê, làm mướn của em mỗi ngày. Em rất xúc động khi biết tin Viện Kiểm sát tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị Tòa án xem xét cho em được miễn chấp hành án tù. Chúng em xin chân thành cám ơn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tuy chưa phải là kết quả cuối cùng nhưng em thật sự rất vui. Em mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, của tòa án tỉnh để mình được ở nhà lo cho gia đình", Kiệt vui mừng xen lẫn nghẹn ngào nói.

Kiệt cho biết, sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự trở về địa phương anh gặp và quen biết Thoa (vợ anh bây giờ). Gia cảnh của 2 gia đình đều nghèo khó, học hành không tới nơi tới chốn rồi cả 2 nảy sinh tình cảm. Lúc đó, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng, yêu Thoa và sẽ cưới Thoa về làm vợ nên hai người đã quan hệ tình dục mà không biết rằng chuyện đó là vi phạm pháp luật, bởi thời điểm đó Thoa chưa tròn 16 tuổi.

"Em biết rằng về luật pháp mình đã sai, em nghĩ cả 2 yêu nhau và quyết tâm đến cùng nhau vậy thôi. Nếu nhận được sự khoan hồng của pháp luật, em sẽ cố gắng đi làm để lo cho vợ con", Kiệt chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Kim Thoa (vợ Kiệt) xúc động nói rằng, sau khi hay tin Tòa án tỉnh đang xem xét kiến nghị của Viện Kiểm sát tỉnh về việc miễn chấp hành án phạt tù với chồng mình, cả 2 đã ôm nhau khóc nức nở vì vui mừng dù biết đây chưa chưa phải là quyết định cuối cùng. "Em xin cảm ơn các cơ quan chức năng, báo chí, luật sư đã hỗ trợ, giúp đỡ vợ chồng em trong suốt thời gian qua. Niềm vui này em không diễn tả nổi", Thoa xúc động nói.

Thoa tâm sự, khi còn nhỏ chị đã thiếu hơi ấm, sự chăm sóc của ba mẹ, bởi lúc mới lên 3 tuổi ba mẹ đã bỏ nhau, sau đó ba đi thêm bước nữa, còn mẹ đi làm thuê, Thoa sống cùng người dì. Lớn lên, Thoa gặp Kiệt - một chàng trai hiền lành, ít nói và đặc biệt là Kiệt rất thương yêu, chăm sóc cho mình nên Thoa đã dành trọn tình cảm cho Kiệt.

Do thiếu hiểu biết pháp luật, hai bên đã vội về ở với nhau rồi lần lượt 2 đứa con ra đời, gia đình nhỏ bé này tuy nghèo khó nhưng sống rất chan hòa, hạnh phúc. "Anh ấy hiền lành và sống rất có trách nhiệm với vợ con. Nếu không có anh ấy bên cạnh em cũng không biết mình phải sống ra sao", Thoa nói.

Vợ chồng Kiệt mong được pháp luật khoan hồng, tha thứ.

Ông Trần Hóa (ba Kiệt) bày tỏ: "Kiệt là đứa ngoan ngoãn, chưa bao giờ vi phạm điều gì ở địa phương. Vợ chồng tôi cũng nghèo khó, đi làm thuê, làm mướn nên cũng không lo được nhiều cho các con, các cháu. Gia đình tôi cảm ơn tất cả các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ pháp lý, mong cho Kiệt không phải chấp hành án phạt tù để còn lo cho gia đình".

Tòa án sẽ thành lập hội đồng xem xét, quyết định

Như Tiền Phong đưa tin, vừa qua, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản gửi Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đề nghị miễn chấp hành án phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt (SN 2000, ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, cách đây ít ngày, đoàn công tác của Vụ 7 - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tổ chức xác minh điều kiện cuộc sống thực tế hiện tại của gia đình Kiệt và được chính quyền địa phương xác nhận, vợ chồng anh Kiệt và chị Thoa sống hòa thuận, hạnh phúc, cùng chăm lo cho các con.

Gia đình Kiệt thuê trọ tại địa phương được 2-3 năm nhưng vì điều kiện kinh tế rất khó khăn nên chủ nhà cho ở nhờ, không lấy tiền. Kiệt cũng là lao động duy nhất trong gia đình đi làm nghề thợ sơn tự do, nuôi vợ và 2 con nhỏ. Việc Kiệt bị kết án và buộc phải chấp hành hình phạt tù sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình, con cái thiếu người chăm sóc, tạo gánh nặng cho xã hội.

Từ kết quả xác minh, thấy rằng Trần Huỳnh Kiệt đã chấp hành tốt pháp luật, hiện nay có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, là người có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con nên không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, do vậy, Kiệt đủ điều kiện được xem xét miễn chấp hành án phạt tù.

Trao đổi với phóng viên chiều 21/9, Luật sư Nguyễn Hồng Hà (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) - người trợ giúp pháp lý cho bị án Trần Huỳnh Kiệt cho biết, theo Luật Thi hành án hình sự, việc xem xét miễn chấp hành án phạt tù trong trường hợp này về thủ tục sẽ nhanh hơn thủ tục giám đốc thẩm nhưng vẫn đảm bảo sự nghiêm minh, nhân đạo của pháp luật.

Cụ thể, căn cứ đơn xin miễn chấp hành án phạt tù của người bị kết án và văn bản đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ thành lập hội đồng gồm 3 thẩm phán xét, quyết định miễn chấp hành án phạt tù và phân công một thẩm phán chủ trì phiên họp.

Trường hợp hồ sơ đề nghị miễn chấp hành án phạt tù đã đầy đủ thì thẩm phán chủ trì quyết định mở phiên họp xét miễn chấp hành án phạt tù và thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cử Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

Quyết định về việc xét miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm và có thể bị kháng nghị. Trình tự, thủ tục giải quyết kháng nghị thực hiện theo quy định tại các chương XXII, XXV và XXVI của Bộ luật Tố tụng hình sự.