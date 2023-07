Vụ cầm dao đâm hàng xóm chung cư Hà Nội: Cử bảo vệ trực, cho con cái về quê

Để đảm bảo an toàn cho cư dân, Ban Quản lý chung cư đã tạm thời phân công một bảo vệ trực tại tầng 6 tòa B, theo dõi từng hoạt động của ông H. - người cầm dao tấn công hàng xóm.

Cử bảo vệ túc trực, theo dõi "nhất cử nhất động"

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Hồ Thị Minh Thanh, Trưởng Ban quản lý (BQL) chung cư trên địa bàn phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cho biết tầng 6 tòa B gồm 8 căn hộ, trong đó 4 hộ gia đình sinh sống, 4 căn còn lại được sử dụng vào mục đích khác.

Ông N.X.H. (57 tuổi) - người cầm dao tấn công hàng xóm, sống một mình trong căn hộ do em gái đứng tên.

Sau khi nhận được phản ánh của anh Hồ Quốc L. bị ông H. cầm dao xông vào nhà tấn công hôm 21/7, đại diện tổ dân phố đã lên gặp ông H. để hòa giải.

Tại buổi làm việc, người này có biểu hiện không bình thường, "khi có tiếng trẻ em nô đùa, ông này nghĩ mình bị mọi người xung quanh dọa giết".

Ngày 22/7, BQL chung cư đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Trung Văn, đề nghị "bắt khẩn cấp đối với ông N.X.H. đã có hành vi dùng dao giết người nhưng không thành".

Tính đến ngày 24/7, ông H. vẫn sinh sống tại tòa nhà, chưa chuyển đến nơi khác như lời cam kết của gia đình ông.

Trong lúc chờ các cơ quan chức năng vào cuộc và để đảm bảo an toàn cho cư dân, BQL chung cư tạm thời phân công một bảo vệ trực tại tầng 6 tòa B.

"Để đảm bảo và giữ gìn an ninh, an toàn cho cư dân, chúng tôi cắt cử bảo vệ trực 24/24 giờ, trang bị công cụ hỗ trợ được pháp luật cho phép. Nếu ông H. có dấu hiệu bất thường, bảo vệ sẽ can thiệp, đồng thời theo dõi hành vi của người này", bà Thanh nói.

Đại diện Ban Quản trị (BQT) tòa nhà cho biết thêm, khi ông H. rời nhà, bảo vệ trực tại tầng 6 sẽ báo cáo qua bộ đàm cho bộ phận an ninh ở phòng camera, theo dõi "nhất cử nhất động" của người này.

Do ông H. có thói quen tập thể dục dưới sân chung cư vào các khung giờ 12h, 15h và 17h, BQT khuyến cáo cư dân vào thời điểm đó nên "giải tán", "nhường" sân chơi cho ông H., tránh kích động hoặc xảy ra xích mích.

"Cư dân rất hoang mang sau vụ việc ông H. cầm dao tấn công anh L., BQL và BQT chung cư cố gắng làm hết sức, chờ cơ quan chức năng ra quyết định", đại diện BQT nói.

Cư dân liên tiếp viết đơn trình báo công an

Ngày 21/7, anh Hồ Quốc L. bị ông H. cầm dao nhọn dài khoảng 30cm, lao vào nhà đâm trực diện. Chủ nhà né được nhát dao, sử dụng ghế ăn trong nhà để chống trả. Sáng hôm sau, anh vội đưa các con về quê.

Theo anh L., trước đây ông H. từng nhiều lần đe dọa, chửi bới gia đình anh nói riêng và một số hộ dân khác cùng tầng nói chung.

"Người này gây nhiều sự hoang mang cho chúng tôi, thậm chí mang dao, gậy dọa đánh từ trẻ em đến người lớn", anh L. nói.

Đại diện BQT chung cư cho biết, hồi tháng 4/2022, ông H. chửi bới, mang búa và dao đập cửa nhà anh L. Thời điểm này, bên trong căn hộ chỉ có 3 đứa trẻ, người lớn đi vắng.

Từ ngày 22 đến 24/7, hai cư dân sinh sống tại tòa B một chung cư trên địa bàn phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên tiếp làm đơn trình báo Công an phường và quận về việc bị ông N.X.H. chửi bới, cầm dao đe dọa.

Theo đơn trình báo, ông N.M.P. cùng gia đình chuyển đến căn hộ tầng 6 từ tháng 5/2021. Năm 2022, trong lúc ông P. đang bế cháu ngoại, cửa chính mở, thì ông H. tự ý xông vào nhà, đạp chủ hộ.

"Khi các con tôi phản ứng lại, anh H. chạy về nhà cầm theo con dao đứng ở hành lang chửi bới, đe dọa gia đình", ông P. kể.

Ngoài ra, theo ông P., hàng xóm "còn có biểu hiện thường xuyên la hét, quát tháo, dọa dẫm nếu thấy trẻ em vui chơi ở khu vực hành lang tầng 6".

Chị N.T.H.A., sống tại tầng 12, trình báo hồi tháng 11/2022, chị cùng chồng ra hành lang thì nghe tiếng la hét, chửi bới. Nhìn xuống tầng 6, chị thấy một người đàn ông (nghi là ông H.) chĩa dao về tầng 10 nơi có mấy đứa trẻ đang đi bộ không có người lớn đi cùng.

Chị A. cho biết người này liên tục chửi bới về việc trẻ em gây ồn ào, rồi xuống tầng một mắng chửi 2 nhân viên bảo vệ.

"Cách đây 1 - 2 tháng, tôi cùng vài cư dân đang đợi thang máy ở tầng B1 thì anh H. bước vào, vung tay chân chửi bới dù không ai làm gì. Chúng tôi hoảng sợ, đứng né hết sang một góc", chị A. nhớ lại.

Nhận thấy ông H. có những hành động mất kiểm soát gây nguy hiểm cho cư dân, trong đơn trình báo, các cư dân đề nghị cơ quan chức năng có phương án giải quyết.

Về vấn đề này, chỉ huy Công an phường Trung Văn cho biết đơn vị đã lập hồ sơ, đề xuất công an quận xử lý ông H. vì có dấu hiệu tâm thần, "náo loạn" tại chung cư.

"Theo quy định, chưa có căn cứ để giữ người với trường hợp trên. Tuy nhiên, đơn vị thu thập tài liệu, hồ sơ sức khỏe tâm thần của người đàn ông này để yêu cầu gia đình có biện pháp quản lý, tránh gây hậu quả", vị lãnh đạo nói.