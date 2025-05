Vụ bắn hỏa pháo liên tục gặp sự cố, Bộ Văn hóa yêu cầu kiểm tra

TPO - Theo Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tổ chức bắn pháo phải tuân thủ nghiêm Nghị định 137/2020/NĐ-CP và Nghị định 56/2023/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Trường hợp phát hiện vi phạm, địa phương cần xử lý theo thẩm quyền.

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế kiểm tra, xác minh vụ bắn hỏa pháo thần công trên di tích Kỳ Đài gây sự cố pháo rơi vào khu vực có đông người dân, du khách đứng xem.

Văn bản do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện gửi đi nêu rõ việc tổ chức bắn pháo phải tuân thủ nghiêm Nghị định 137/2020/NĐ-CP và Nghị định 56/2023/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Trường hợp phát hiện vi phạm, địa phương cần xử lý theo thẩm quyền.

Tối 3/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình bắn hỏa pháo thần công trên Kỳ Đài Huế theo định kỳ cuối tuần.

Tuy nhiên, chương trình đã xảy ra sự cố do một số trục trặc kỹ thuật ngoài ý muốn. Cụ thể, nhằm thay thế hệ thống súng thần công phun dầu cũ bằng loại pháo thân thiện môi trường, không khói bụi, hướng tới tạo thêm điểm nhấn trong trải nghiệm di sản, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thay đổi phương thức bắn.

Theo giải thích của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, do việc lắp đặt sớm thiết bị hỏa pháo trước một ngày, khiến thuốc pháo bị ẩm, dẫn đến hiện tượng pháo không cháy hết khi rơi xuống từ trên cao. Ngoài ra, việc tính toán tầm bắn và khoanh vùng khu vực cho khán giả xem chương trình vẫn chưa được xử lý triệt để, gây lo ngại về độ an toàn của hoạt động bắn pháo.

Liên quan sự việc này, ngày 6/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông qua fanpage của đơn vị đã phát đi lời xin lỗi đến người dân và du khách.

Trong thông cáo phát đi, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế viết: “Sự cố kỹ thuật xảy ra trong hoạt động bắn hỏa pháo tại Kỳ Đài Huế vào tối 3/5 đã ảnh hưởng đến sự an toàn của một số bà con, du khách và gia đình đứng xem tại khu vực Phu Văn Lâu. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chân thành gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm sâu sắc từ người dân và du khách đã bị ảnh hưởng. Với trách nhiệm và tinh thần cầu thị, chúng tôi rút kinh nghiệm, rà soát toàn diện các khâu kỹ thuật để không xảy ra sự cố tương tự”.

Điều đáng nói đây không phải là lần đầu hoạt động bắn hỏa pháo thần công trên Kỳ Đài Huế gặp trục trặc kỹ thuật.

Vào tối 26/4 - trong buổi khai mạc chuỗi hoạt động dịp lễ 30/4 và 1/5 - chương trình bắn pháo trên Kỳ Đài Huế cũng gây nhiều tiếc nuối, hụt hẫng với công chúng, du khách khi chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút, với 8 loạt pháo và hiệu ứng không đạt như kỳ vọng. Thời gian bắn diễn ra muộn hơn so với kế hoạch đã thông báo.

Sau những sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đã tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình kỹ thuật và phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn và chất lượng cho các buổi trình diễn tiếp theo. Đồng thời, cam kết nâng cao chất lượng tổ chức và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các chương trình diễn ra định kỳ vào mỗi tối thứ bảy, để mỗi trải nghiệm tại khu Di sản Huế luôn là kỷ niệm đẹp, trọn vẹn và an tâm đối với cộng đồng.