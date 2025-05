Liên tiếp gặp sự cố bắn hỏa pháo, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế lại xin lỗi

TPO - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thông qua fanpage của đơn vị vừa phát đi lời xin lỗi, mong được công chúng, người dân, du khách thông cảm về sự cố bắn hỏa pháo thần công xảy ra trên di tích Kỳ Đài trước Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế.

Sáng 6/5, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thông qua fanpage của đơn vị đã phát đi lời xin lỗi đến người dân và du khách sau sự cố xảy ra trong buổi trình diễn bắn hỏa pháo thần công trên Kỳ Đài Huế vào tối 3/5.

Đây là lần thứ hai hoạt động này gặp trục trặc kỹ thuật chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày.

Trong thông cáo phát đi, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế viết: “Sự cố kỹ thuật xảy ra trong hoạt động bắn hỏa pháo tại Kỳ Đài Huế vào tối 3/5 đã ảnh hưởng đến sự an toàn của một số bà con, du khách và gia đình đứng xem tại khu vực Phu Văn Lâu. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chân thành gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm sâu sắc từ người dân và du khách đã bị ảnh hưởng. Với trách nhiệm và tinh thần cầu thị, chúng tôi rút kinh nghiệm, rà soát toàn diện các khâu kỹ thuật để không xảy ra sự cố tương tự”.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, sự cố lần này xuất phát từ việc thiết bị hỏa pháo được lắp đặt trước một ngày khiến thuốc pháo bị ẩm, dẫn đến hiện tượng pháo không cháy hết khi bắn từ trên cao. Ngoài ra, công tác tính toán tầm bắn và khoanh vùng an toàn cho người xem vẫn chưa được xử lý triệt để.

Tối 26/4 - trong buổi khai mạc chuỗi hoạt động dịp lễ 30/4 và 1/5 - chương trình bắn pháo trên Kỳ Đài Huế cũng gây nhiều tiếc nuối, hụt hẫng với công chúng, du khách khi chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút, với 8 loạt pháo và hiệu ứng không đạt như kỳ vọng. Thời gian bắn diễn ra muộn hơn so với kế hoạch đã thông báo.

Trung tâm cho biết hiện tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình kỹ thuật và phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn và chất lượng cho các buổi trình diễn tiếp theo. Đồng thời, cam kết nâng cao chất lượng tổ chức và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các chương trình diễn ra định kỳ vào mỗi tối thứ bảy, để mỗi trải nghiệm tại khu Di sản Huế luôn là kỷ niệm đẹp, trọn vẹn và an tâm đối với cộng đồng.