Hà Nội bắn pháo hoa tại 2 vị trí chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

TPO - Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hà Nội sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa.

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc Nam” và chương trình Cầu truyền hình trực tiếp.

Với Chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc Nam”, tổ chức 1 điểm bắn, 1 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật tại khu vực đường đua F1 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm; thời gian dự kiến từ 21h45 đến 22h00 ngày 22/4, theo hiệp đồng của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp “Vang mãi khúc khải hoàn” kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức 1 điểm bắn, 1 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp tại khu vực sân khấu đa năng Công viên Thống Nhất, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng; thời gian dự kiến từ 21h45 đến 22h00 ngày 27/4, theo hiệp đồng của Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam.

UBND thành phố Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng của thành phố, quận Nam Từ Liêm và quận Hai Bà Trưng thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa; xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch vận chuyển và tổ chức bắn pháo hoa theo kế hoạch; hiệp đồng với Công an thành phố chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa...