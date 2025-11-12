Vụ án sản xuất hàng giả liên quan đến chồng của Đoàn Di Băng: Công an mở rộng điều tra

HHTO - Vụ án được dư luận quan tâm do có sự tham gia của Đoàn Di Băng, vợ của bị can Nguyễn Quốc Vũ, trong hoạt động quảng bá và phân phối sản phẩm này trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 29/5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai có văn bản chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị điều tra, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền với Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai và Công ty TNHH TMDV VB Group (địa chỉ đường Nguyễn Trãi, TP.HCM).

Hai công ty này hợp tác sản xuất, kinh doanh sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body có chỉ số chống nắng SPF 50 ghi trên nhãn hàng hóa không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm chỉ số chống nắng của mẫu thử là SPF 2,4 (dưới 70% công dụng của sản phẩm ghi trên nhãn).

Tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" để điều tra và áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh những người liên quan để đảm bảo điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Ngày 14/8, Phân viện kỹ thuật hình sự Bộ Công an có Bản kết luận giám định xác định: Chỉ số chống nắng SPF của 1.390 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body là 25,82, so với chỉ số SPF 50 công bố trên bao bì thì công dụng chính của sản phẩm chỉ đạt mức 51,64%.

Ngày 25/10, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng VKSND tỉnh Đồng Nai đã tiến hành hoạt động thực nghiệm điều tra và khám nghiệm hiện trường tại Nhà máy sản xuất dược mỹ phẩm và nước hoa của Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, xác định đầy đủ quy trình sản xuất, tang vật và phương tiện sản xuất hàng giả.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ngụ TP.HCM - chồng của nữ ca sĩ Đoàn Di Băng), Đinh Văn Liên (44 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group.

Điều tra ban đầu xác định, trong quá trình sản xuất và kinh doanh, Đinh Văn Liên và Nguyễn Quốc Vũ đã không kiểm tra, không kiểm định đối với chỉ số chống nắng (công dụng chính) nhưng Vũ vẫn đưa sản phẩm ra thị trường, tổ chức quảng cáo và bán sản phẩm với chỉ số SPF 50 cho khách hàng.

Ca sĩ Đoàn Di Băng, vợ ông Nguyễn Quốc Vũ bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Công ty EBC Đồng Nai đã sản xuất và bán tổng cộng 32.393 sản phẩm kem chống nắng này cho Công ty VB Group với tổng trị giá hàng hóa hơn 3,5 tỷ đồng.

Riêng đối với ca sĩ Đoàn Di Băng, vợ ông Nguyễn Quốc Vũ bán sản phẩm do chồng phân phối, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ làm rõ, liệu người này có dấu hiệu tội phạm hay không. Việc xác định vợ ông Nguyễn Quốc Vũ có phải là đồng phạm hay không, Cơ quan điều tra cần phải thu thập các chứng cứ.