Chồng Đoàn Di Băng có thể phải đối diện với mức án cao nhất lên đến 15 năm tù

HHTO - Do xác định có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm Đinh Văn Liên (45 tuổi, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (44 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TP.HCM, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Theo cơ quan công an, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), do Đinh Văn Liên là Phó Tổng giám đốc có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group có trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình (đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM) do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP.HCM chỉ số chống nắng SPF là 25,82 do công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50.

Vào tháng 1/2025, tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả rồi chuyển qua cho Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group để bán.

Hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả", quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.

(Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận quá trình phạm tội. Kết quả khám xét, Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.

Điều 192 quy định, người nào buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 30 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Nếu sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp như có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150 đến dưới 500 triệu đồng; thu lợi bất chính từ 100 đến dưới 500 triệu đồng… sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm.

Nếu thu lợi bất chính với số tiền lớn hơn, khung hình phạt cũng tăng lên, cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.

Cơ quan công an khám xét nhà doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Điều đáng chú ý, tội danh này có thể áp dụng để xử lý cả pháp nhân thương mại phạm tội. Trường hợp xử lý với pháp nhân thương mại, pháp nhân có thể bị phạt tới 9 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn bộ hàng hóa được xác định là hàng giả sẽ bị thu hồi, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Những người đã mua phải hàng giả sẽ được xác định là người có quyền lợi liên quan đến vụ án, được hoàn tiền và bồi thường thiệt hại. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động kinh doanh hàng giả sẽ bị tịch thu để bồi thường cho người bị thiệt hại hoặc sung vào công quỹ Nhà nước.

Như vậy, với thông tin ban đầu cơ quan điều tra công bố, thấy hành vi của Nguyễn Quốc Vũ và các bị can khác đủ dấu hiệu cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp bị chứng minh có tội và bị tòa án kết tội, tùy tính chất mức độ của hành vi mà chồng ca sĩ Đoàn Di Băng và những bị can khác có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.