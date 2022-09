Vụ 32 người tử vong trong quán karaoke ở Bình Dương: Nhiều người cố hát khi có báo động cháy

TPO - Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, theo lời trình bày của một số nạn nhân thoát nạn, khi vụ cháy chỉ khởi phát nhỏ, nhân viên quán karaoke đã báo động bằng chuông cũng như chạy đến từng phòng báo. Một số người chấp hành đã chạy xuống tầng trệt và sân thượng, những người này đều được cứu sống. Tuy nhiên một số nạn nhân vẫn khóa trái cửa hát mặc cảnh báo cháy.

Tại buổi họp báo sáng 8/9, đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin, khi xảy ra vụ cháy, ông đã trực tiếp đến hiện trường. “Khi tôi cùng lực lượng vào bên trong các phòng hát thì nhiều phòng cửa đóng buộc phải phá nhưng rất khó khăn. Khi vào phòng hát, chúng tôi mở cửa phòng vệ sinh không được nên dùng các biện pháp để mở và phát hiện có đông nạn nhân tử vong bên trong”, đại tá Quyên nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm, khi làm việc với các nạn nhân thoát nạn họ nói rằng, hầu hết những người tử nạn trong quán trước đó không chấp hành cảnh báo cháy. “Khi khởi phát cháy nhỏ, nhân viên quán đã báo động chuông và trực tiếp chạy đến từng phòng để báo. Thay vì tháo chạy thì người trong phòng hát lại lôi người đi thông báo vào rồi đóng cửa lại. Hầu hết những người chạy lên tầng thượng và xuống tầng trệt đều thoát nạn”, đại tá Quyên cho biết.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên nhấn mạnh: “Ở đây không phải chúng tôi trách nạn nhân mà muốn để mọi người nhận thức vai trò phòng cháy là rất quan trọng. Không ai cứu sống ta hơn chính chúng ta. Những người có rượu, bia trong người không còn tỉnh táo nên rất mất kiểm soát. Thật sự chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn đến thân nhân các nạn nhân”.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ điều tra ban đầu làm cơ sở để khởi tố vụ án.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Cơ sở được thiết kế, xây dựng trên tổng diện tích sàn 1.500m2 gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng) trong đó có 29 phòng hát và 1 phòng kho. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 có đăng ký đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý.

Vào khoảng 20h50 ngày 6/9, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Điểm khởi phát lửa cháy ở khu vực tầng 2.

Vụ cháy khiến 32 người tử vong. Nguyên nhân do chập điện.

"Về thông tin một số báo đưa vụ cháy có 33 người tử vong là không chính xác. Vụ cháy chỉ có 32 nạn nhân tử nạn. Chúng tôi sẽ làm việc và đề nghị xử lý việc thông tin sai", đại tá Trịnh Ngọc Quyên nói