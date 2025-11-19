VPBank - Hơn một thập kỷ đồng hành cùng những huyền thoại

Từ dấu ấn tiên phong đưa những huyền thoại thế giới về Việt Nam đến hành trình lan tỏa sự thịnh vượng tới cộng đồng - VPBank đã và đang viết nên câu chuyện thương hiệu đầy cảm hứng với khát vọng vì một Việt Nam thịnh vượng.

Hơn 10 năm hành trình mở lối

Khoảng hai năm trở lại đây, Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của các đại nhạc hội và concert cá nhân, với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đình đám từ K-Pop, US&UK cho tới các nghệ sĩ khu vực. Những sân khấu quốc tế từng là “giấc mơ xa vời” giờ đây đã trở nên quen thuộc với khán giả trong nước.

Thế nhưng, nếu ngược dòng hơn một thập kỷ trước thì việc mời một nghệ sĩ quốc tế hạng S biểu diễn tại Việt Nam là điều “xa xỉ” và đầy rào cản. VPBank chính là một trong những cái tên tiên phong mang những nghệ sĩ danh tiếng hàng đầu thế giới đến Việt Nam, góp phần mở lối cho sự hội nhập sâu rộng hơn của thị trường giải trí Việt.

Hai buổi diễn của Westlife tại Việt Nam trong khuôn khổ "The Wild Dreams Tour" năm 2023

Cột mốc đầu tiên trong bước chuyển mình ấy chính là “Richard Clayderman in Concert by VPBank”, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8/2014. Đây là sự kiện văn hóa nổi bật nhất năm 2014, nhận được sự tán dương từ cả giới chuyên môn, truyền thông lẫn công chúng. Từ cột mốc này, Việt Nam đã lần lượt chào đón các “huyền thoại” tiếp theo như Kenny G, Modern Talking ft Thomas Anders & Band, Westlife và gần đây nhất là ông hoàng K-Pop G-DRAGON. Tất cả đều là những nghệ sĩ biểu tượng của nhiều thế hệ khác nhau, đại diện nổi bật cho nhiều dòng nhạc khác nhau nhưng cùng có chung một điểm chạm: họ đều đồng hành cùng VPBank, cùng ngân hàng xanh lá biến giấc mơ chạm đến huyền thoại của khán giả Việt thành hiện thực.

Bền bỉ một lối đi riêng

Trong khi nhiều thương hiệu chọn đồng hành với các sự kiện giải trí quen thuộc trong nước, VPBank lại lặng lẽ bước đi trên một con đường khác biệt hơn: gắn kết với những nghệ sĩ danh tiếng quốc tế có sức mạnh đánh thức ký ức, chạm vào cảm xúc và kết nối nhiều thế hệ khán giả.

Để theo đuổi “lối đi riêng” này, VPBank luôn “tuân thủ” 3 chiến lược rõ ràng. Thứ nhất, ngân hàng luôn xuất hiện ở vị trí “nhà tài trợ danh xưng” (title sponsor) - vị trí cao nhất và danh giá nhất của danh vị tài trợ quốc tế. Đây không chỉ là vai trò đồng hành về tài chính, mà là sự bảo chứng thương hiệu cho đẳng cấp của sự kiện.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank

Thứ hai, với vị thế title sponsor - nhà tài trợ danh xưng, VPBank không chỉ đồng hành cùng các huyền thoại, mà còn đồng hành cùng khán giả - những người đã góp phần tạo nên huyền thoại. Thay vì chỉ “gắn logo” như một nhà tài trợ, VPBank lựa chọn trở thành người kiến tạo trải nghiệm - mang đến cho khán giả những đặc quyền riêng để tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất.Cụ thể, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI - presented by VPBank là chặng duy nhất trong toàn world tour của G-DRAGON mà nhà tài trợ tổ chức xe đưa đón fan đến concert, mang đến quyền lợi sound check và poster có chữ ký tươi từ nghệ sĩ dành cho fan. Với VPBank K-Star Spark hay 2 đêm trong chuyến lưu diễn của Westlife năm 2023, khán giả có cơ hội chụp ảnh riêng cùng Westlife, G-DRAGON và CL (nhóm 2NE1) cũng là nhờ VPBank đàm phán được.

Bên cạnh đó, VPBank cũng là ngân hàng có chiến lược marketing bắt trend và thấu hiểu insight khách hàng hàng đầu hiện nay. Ví dụ nổi bật nhất chính là trend Hoa cúc khuyết cánh do VPBank khởi xướng cho VPBank K-Star Spark - đêm nhạc đánh dấu sự trở lại Việt Nam của G-DRAGON sau 13 năm.

Mở màn chiến dịch, VPBank chỉ lặng lẽ đăng một hình ảnh duy nhất: bông cúc khuyết cánh - không một dòng chú thích, không một lời giới thiệu. Thế nhưng chỉ sau một đêm, hình ảnh ấy đã “gây bão” mạng xã hội, thu về hàng chục nghìn lượt chia sẻ và khiến hàng trăm thương hiệu đồng loạt bắt trend, bởi ai cũng nhận ra: đó chính là biểu tượng của G-DRAGON. Bằng một bông cúc nhỏ, VPBank đã khéo léo gửi đi thông điệp lớn - hé lộ huyền thoại âm nhạc tiếp theo mà ngân hàng sẽ đồng hành.

Lựa chọn rời khỏi vị trí của một “nhà tài trợ” để trở thành một phần của cộng đồng fan, sử dụng ngôn ngữ của fan, VPBank với bông cúc khuyết cánh quả thực đã thành công xây dựng hình ảnh một ngân hàng không chỉ mạnh về tài chính, mà còn có chiều sâu văn hóa cùng sự tinh tế rất nhân văn dành cho cộng đồng.

Thịnh vượng tinh thần - chiến lược và sứ mệnh của VPBank

Đồng hành cùng những huyền thoại không chỉ là hoạt động marketing, mà là một phần trong chiến lược dài hạn hiện thực hóa khát vọng “Vì một Việt Nam thịnh vượng” - nơi VPBank gắn mình với sứ mệnh mang đến sự thịnh vượng không chỉ về tài chính mà cả về tinh thần và thể chất cho người Việt.

Triển lãm hoa The Quintessence of Bloom

Suốt hơn một thập kỷ, từ những đêm nhạc cùng các nghệ sĩ quốc tế hàng đầu, đến gần 20 giải chạy đỉnh cao quy mô lớn, hay những buổi hòa nhạc hàn lâm, triển lãm nghệ thuật như The Quintessence of Bloom, Hokusai by VPBank… mỗi sự kiện đều trở thành một mảnh ghép trong bức tranh “thịnh vượng tinh thần” mà VPBank bền bỉ kiến tạo.

Hơn thế, những nỗ lực của VPBank còn thắp lên niềm tự hào, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ sự kiện quốc tế. Bằng cách đồng hành với những tên tuổi danh tiếng thế giới, VPBank vừa tạo tiền đề và tư liệu tham chiếu quan trọng cho các nghệ sĩ quốc tế khi tiếp cận thị trường Việt Nam, đồng thời mở đường cho những thương hiệu Việt khác tự tin bước ra thế giới, góp phần kiến tạo một Việt Nam tự tin vươn tầm, thịnh vượng bền vững trong dòng chảy văn hóa và kinh tế toàn cầu.