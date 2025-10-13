Vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam

TPO - Tần Lam đã bước sang tuổi trung niên nhưng vẫn gây chú ý với vóc dáng hoàn mỹ hút mắt. Vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi, phong cách thời thượng giúp nữ diễn viên giữ được sự nghiệp luôn rực rỡ.