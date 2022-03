Vợ ông chủ Vũ trường New Century liên quan sai phạm tại dự án 145ha ở Bình Dương thế nào?

TPO - Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (tiền thân là Công ty 3/2, gọi tắt TCT Bình Dương) là doanh nghiệp Nhà nước đã chuyển nhượng gần 200 ha đất công trái quy định. Trong đó, khu 43 ha được thực hiện dự án Khu đô thị, còn khu 145 ha được xây dựng 2 sân golf gồm: sân Golf Phú Mỹ Twin Doves và golf Tân Thành – Harmonie.

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2), Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bổ sung tội danh tham ô tài sản đối với ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty này cùng 5 bị can khác.

Đáng chú ý, trong số 5 bị can nêu trên có Võ Hồng Cường, Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng và Nguyễn Thục Anh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển (con gái Nguyễn Văn Minh và là vợ của bị can Nguyễn Đại Dương- từng là ông chủ Vũ trường New Century ở Hà Nội, bị khởi tố trước đó vì liên quan sai phạm trong phi vụ thâu tóm 43ha đất công ở Bình Dương).

Tại bản kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho thấy, ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ TCT Bình Dương cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các đồng phạm đã thực hiện hành vi “Cố ý làm trái…” việc phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43ha sang Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.

Theo đó, khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (hiện đang thực hiện Khu đô thị) là tài sản công nhưng TCT Bình Dương (lúc bấy giờ thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý) đã tự ý lấy đất để góp vốn thay vì góp bằng tiền mặt theo chủ trương của Tỉnh ủy.

Mức giá mà Hội đồng thành viên TCT Bình Dương chuyển nhượng cho Công ty tư nhân đối với khu 43 ha chỉ hơn 250 tỷ đồng. Thế nhưng, theo bảng giá đất chuẩn của UBND tỉnh Bình Dương nếu được áp dụng cho 43ha thì trị giá đất sẽ có hàng nghìn tỷ đồng. Điều này cơ quan chức năng đã có kết luật điều tra, ngân sách Nhà nước bị thất thoát hơn nghìn tỷ đồng.

Một khu đất khác rất lớn cũng được TCT Bình Dương chuyển nhượng bằng hình thức tượng tự, gây thất thoát lớn là khu 145 ha nằm liền kề khu 43 ha. Khu đất 145ha được TCT Bình Dương chuyển nhượng sau đó cho các công ty con (do vị Chủ tịch TCT Bình Dương Nguyễn Văn Minh nắm giữ phần lớn cổ phần) đã làm 2 sân golf, gồm: Golf Phú Mỹ Twin Doves và golf Tân Thành - Harmonie.

Tháng 10/2007, TCT Bình Dương ký hợp đồng liên doanh với đối tác là Công ty IC Coporation và K Source Solution thành lập Công ty CP Đầu tư và phát triển Tân Thành (vốn điều lệ 30 triệu USD, TCT Bình Dương chiếm 30% vốn điều lệ góp bằng quyền sử dụng đất có diện tích hơn 1.450.101 m². Hai bên thống nhất dùng khoản vốn góp bằng tiền thanh toán tiền đền bù cho TCT Bình Dương với giá 10USD/m².

Sau đó, Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ và Công ty Cổ phần Phát triển Tân Thành đã thực hiện xây dựng 2 sân golf có tên Golf Phú Mỹ Twin Doves và sân golf Tân Thành – Harmonie trong chuỗi dự án Golf Phú Mỹ.

Đáng nói, TCT Bình Dương đã mang hàng trăm ha đất liên doanh thỏa thuận góp vốn với đối tác Hàn Quốc để thành lập Công ty Phú Mỹ và Tân Thành vào các năm 2005, 2007 nhưng đến nhiều năm sau tỉnh Bình Dương mới giao đất cho doanh nghiệp này. Ngay sau khi Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ ra đời năm 2007 đã bắt đầu xây dựng sân golf và khu nghỉ dưỡng và Golf Phú Mỹ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2011 nhưng các khu đất để thực hiện dự án này mãi năm 2010, UBND tỉnh Bình Dương có Quyết định số 3029/QĐ-UBND giao hơn 1.640.637 m2 lần 1; Năm 2013, UBND tỉnh Bình Dương có Quyết định số 48/QĐ-UBND giao hơn 145 ha đất lần 2.

Chưa dừng lại, năm 2011, hai công ty Hàn Quốc lấy lý do tài chính khó khăn đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ vốn góp thông qua “Hợp đồng chuyển nhượng vốn và nhận góp thay vốn” cho 2 công ty Việt Nam là Công ty TNHH Phát Triển và Công ty cổ phần Hưng Vượng (cả 2 công ty này đều ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch TCT Bình Dương và con gái nắm giữ). Thương vụ đất công đi lòng vòng qua nhiều doanh nghiệp bằng hình thức góp vốn, chuyển nhượng với giá “bèo” dẫn đến gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.

Đơn vị được nhận chuyển nhượng 145 ha đất giá rẻ gồm: Công ty Hưng Vượng và Công ty TNHH Phát Triển. Cả 2 đều có “hình bóng” của vị Chủ tịch TCT Bình Dương ông Nguyễn Văn Minh. Cụ thể, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Phát Triển chiếm 32% vốn trong liên doanh là bà Nguyễn Thục Anh (con gái Chủ tịch TCT Bình Dương). Bà Anh đồng thời là một cổ đông lớn của Công ty Hưng Vượng. Trong khi, Chủ tịch TCT Bình Dương Nguyễn Văn Minh chính là người đứng đầu Công ty Hưng Vượng, chiếm vốn lớn nhất 38% trong liên doanh.

Vào năm 2007, ông Nguyễn Văn Minh với vai trò là Chủ tịch TCT Bình Dương đã tự định giá 6 USD/m2 (khoảng 100.000 đồng/m2 theo tỷ giá thời điểm đó) cho diện tích đất trên 145ha. Đến năm 2017, tức là 10 năm sau đó, TCT Bình Dương vẫn áp dụng mức giá đó để ký “hợp đồng góp vốn” với Cty Tân Thành cũng do chính ông Minh làm Chủ tịch HĐQT.

Một số hình ảnh khu đất 145ha chuyển nhượng trái quy định ở Bình Dương: