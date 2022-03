Chủ tịch Khánh Hoà bị dân kiện vì từ chối cung cấp thông tin

TPO - Liên quan đến vụ án buôn lậu vàng qua biên giới, ngày 5/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về hành vi trốn thuế xảy ra tại một tiệm vàng ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.