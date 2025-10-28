Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Vinpearl trở thành thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á năm 2025

P.V

Vinpearl vừa chính thức được vinh danh là thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á và số 1 Việt Nam năm 2025, theo xếp hạng của Brand Finance – tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới. Đây là bước tiến thần tốc, khẳng định tầm vóc, bản lĩnh và uy tín vượt trội của Vinpearl tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Theo Brand Finance, Vinpearl đã có cú bứt phá ngoạn mục, vượt qua những tên tuổi lớn như BCA (Indonesia) và Marina Bay Sands (Singapore), để trở thành thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á với điểm số sức mạnh thương hiệu (BSI) 97,5/100 và xếp hạng AAA+. “Nghiên cứu cho thấy Vinpearl đạt thành tích vượt trội nhờ khả năng được khách hàng chấp nhận ở phân khúc cao cấp, mức độ nhận biết thương hiệu mạnh mẽ và danh tiếng vững chắc tại Việt Nam,” Brand Finance nhận định.

1-4921.jpg
Vinpearl dẫn đầu BXH Sức mạnh thương hiệu ASEAN

Không chỉ ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng, năm 2025 cũng đánh dấu một loạt thành tựu vượt trội của Vinpearl: Từ thành công niêm yết 1,8 tỷ cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào tháng 5/2025 và lọt Top 15 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất sàn, đến việc tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam với chỉ số BSI cao nhất, đạt 97,5/100.

Những kết quả nổi bật này là minh chứng cho chiến lược đúng đắn của Vinpearl khi chuyển dịch từ mô hình lưu trú truyền thống sang phát triển hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện. Năm qua, Vinpearl đã không ngừng mở rộng các lĩnh vực giải trí, nghệ thuật, giáo trí gắn với thiên nhiên, thể thao và chăm sóc sức khỏe, đồng thời khai trương nhiều cơ sở mới trên khắp cả nước. Đầu tư mạnh vào các trụ cột trải nghiệm này giúp Vinpearl biến mỗi điểm đến thành một “tổ hợp trải nghiệm trọn gói”, vừa thu hút tệp khách đa dạng, vừa gia tăng thời gian lưu trú và mức độ gắn kết của khách hàng. Việc mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm đưa Vinpearl vượt ra khỏi khuôn khổ một thương hiệu nghỉ dưỡng, để trở thành một thương hiệu hàng đầu Việt Nam về trải nghiệm du lịch – giải trí tích hợp.

Bên cạnh đó, Vinpearl liên tiếp tạo dấu ấn với các sự kiện quy mô lớn, nổi bật như Wonder Summer 2025 và chuỗi đại nhạc hội quốc tế 8Wonder Festival. Riêng 8Wonder Summer 2025 đã thu hút hơn 50.000 khán giả, trở thành sự kiện giải trí – âm nhạc lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Đặc biệt, 8Wonder còn cho ra mắt 8WONDER WORLD TOUR nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các siêu sao quốc tế hàng đầu. Những dấu ấn nói trên tiếp tục khẳng định nỗ lực của Vinpearl trong việc mang đến những “kỳ quan cảm xúc mới” cho khách hàng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa Việt.

2-8526.jpg

Cùng với đó, Vinpearl cũng tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ với việc đầu tư vào River Safari (Nam Hội An), Thủy cung (Nha Trang) và hợp tác với các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế như Meliá, Marriott, qua đó không ngừng nâng tầm tiêu chuẩn phục vụ. Việc mở rộng hệ sinh thái với các cơ sở mới như Vinpearl Bắc Ninh, Aquafield Ocean City hay Vinpearl Golf Léman không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm, mà còn củng cố vị thế Vinpearl là thương hiệu đa ngành hàng đầu, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí và chăm sóc sức khỏe của khách hàng trên toàn quốc.

3-5251.jpg
Vinpearl Bắc Ninh Hotel khai trương từ tháng 7/2025

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong hợp tác quốc tế của Vinpearl. Doanh nghiệp liên tiếp ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với những đối tác toàn cầu, mở rộng mạng lưới và khẳng định vai trò cầu nối của du lịch Việt Nam với thế giới.

Tiêu biểu là hợp tác chiến lược với các tập đoàn du lịch hàng đầu của Hàn Quốc để củng cố vị thế điểm đến hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương; thỏa thuận cùng Booking.com mở rộng quảng bá du lịch Việt Nam và hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí của thương hiệu đến thị trường châu Âu, nhất là nhóm khách nói tiếng Ý. Đặc biệt là hợp tác với bốn tập đoàn lữ hành hàng đầu Nga trong khuôn khổ các diễn đàn doanh nghiệp cấp cao nhằm hướng tới mục tiêu khôi phục và phát triển mạnh mẽ thị trường khách trọng điểm đến Việt Nam…

4-5708.jpg
Vinpearl ký kết hợp tác với bốn tập đoàn lữ hành hàng đầu Nga trong khuôn khổ các diễn đàn doanh nghiệp cấp cao

Việc vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á và giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam chính là bằng chứng mạnh mẽ cho tầm vóc, bản lĩnh và uy tín vượt trội của Vinpearl - đại diện tiêu biểu cho doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Thành tựu này không chỉ củng cố vị thế của Vinpearl như một điểm đến biểu tượng, mà còn góp phần nâng cao vị thế quốc gia, đưa thương hiệu Việt Nam vững vàng ghi dấu ấn trên bản đồ thương hiệu thế giới./

P.V
#Vinpearl #thương hiệu mạnh nhất #Đông Nam Á #du lịch Việt Nam

Cùng chuyên mục