Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Vinfast khai trương xưởng dịch vụ thứ 350 - sở hữu mạng lưới hậu mãi lớn nhất Việt Nam

P.V

VinFast chính thức khai trương Xưởng dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng ô tô thứ 350 tại Từ Sơn (Bắc Ninh). Với 350 xưởng hiện hữu, tiến tới đạt 400 xưởng vào cuối năm nay, VinFast đang là hãng xe có mạng lưới chăm sóc khách hàng lớn nhất Việt Nam.

Xưởng dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng ô tô thứ 350 của VinFast đặt tại Đại lý 3S VinFast Lộc Linh (Từ Sơn, Bắc Ninh), có tổng diện tích 4.500 m2, đạt chuẩn 3S toàn cầu và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của VinFast. Xưởng được trang bị các máy móc hiện đại bậc nhất hiện nay, bao gồm các thiết bị chẩn đoán lỗi, máy hiệu chỉnh lái 3D, máy hiệu chỉnh lực phanh, dây chuyền pha sơn gốc nước thân thiện với môi trường…

a1-3578.jpg

Với năng lực bảo dưỡng khoảng 80-100 xe/ngày, xưởng dịch vụ VinFast Lộc Linh không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng hiện tại, mà còn sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng đột phá trong tương lai, khi số lượng xe VinFast bán ra thị trường ngày càng tăng.

Việc khai trương xưởng dịch vụ thứ 350 cho thấy tốc độ mở rộng mạng lưới ấn tượng của VinFast trong vòng một năm qua. Từ mốc 200 xưởng dịch vụ vào cuối năm 2024, dự kiến đến cuối năm nay, VinFast sẽ đạt 400 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, đảm bảo đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của khách hàng, từ bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhỏ cho đến những cấp độ sửa chữa cao hơn.

a2-6596.jpg

Đáng chú ý, trong số 350 xưởng dịch vụ VinFast đã vận hành tính đến thời điểm này, có rất nhiều xưởng và showroom được chuyển đổi từ các cơ sở sửa chữa, kinh doanh xe động cơ đốt trong của các thương hiệu nước ngoài. Đây là minh chứng cho xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ xe xăng dầu sang xe điện tại thị trường Việt Nam, đồng thời cũng phản ánh sự tin tưởng, đồng lòng của các đối tác chủ đầu tư đại lý với VinFast nói riêng và tương lai của xe điện nói chung.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast Toàn cầu chia sẻ: “Việc VinFast liên tục phá kỷ lục bán hàng trong thời gian qua khiến cho nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa xe sẽ ngày càng tăng trong thời gian tới. Với triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”, cùng cam kết đồng hành mạnh mẽ với các đối tác đại lý, chúng tôi sẽ không ngừng mở rộng mạng lưới và nâng cấp chất lượng dịch vụ để mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của xe điện và thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam”.

a3.jpg

Với hai nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, các tổng kho phụ tùng đặt tại 3 miền và mạng lưới xưởng dịch vụ dày đặc tại các tỉnh thành, VinFast đang là hãng xe đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong tối đa 24 giờ. VinFast cũng là hãng xe tiên phong áp dụng chính sách hỗ trợ tiền mặt cho khách hàng nếu thời gian sửa chữa kéo dài hơn so với cam kết. Ngoài ra, với các trường hợp xe phải sửa chữa pin hoặc động cơ, VinFast sẽ hỗ trợ cho khách hàng mượn pin hoặc xe thay thế trong thời gian chờ đợi.

a4.jpg

Là một trong ba giá trị cốt lõi của thương hiệu, “Dịch vụ hậu mãi cực tốt” luôn được VinFast quan tâm đầu tư, phát triển nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Chính sách bảo hành và hậu mãi tốt nhất thị trường cũng chính là minh chứng cho triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm” mà VinFast luôn nêu cao trong mọi hoạt động./.

P.V
#Vinfast #dịch vụ xe #hậu mãi #xưởng sửa chữa #xe điện #bảo trì

Cùng chuyên mục