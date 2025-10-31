VINADIC góp mặt trong Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 - Ngành Xây dựng

Giải thưởng uy tín vinh danh những doanh nghiệp đầu tàu kiến tạo giá trị

Trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu toàn quốc về Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam trong các ngành - Value10, do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) tổ chức, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam (VINADIC) đã vinh dự được xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 - Ngành Xây dựng. Các doanh nghiệp được vinh danh trong Top 10 đều là những thương hiệu uy tín và có năng lực dẫn đầu trong ngành xây dựng Việt Nam.

VINADIC nằm trong Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 - Ngành Xây dựng do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính - Đầu tư công bố.

Đây là bảng xếp hạng được đánh giá khách quan, độc lập, dựa trên dữ liệu thực chứng và bốn nhóm tiêu chí toàn diện gồm hiệu quả kinh doanh, năng lực quản trị, chiến lược phát triển bền vững, uy tín thương hiệu và đóng góp xã hội - môi trường, qua đó phản ánh rõ năng lực và giá trị mà VINADIC đã bền bỉ kiến tạo trong suốt hành trình hơn 25 năm.

Việc VINADIC được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho hơn 25 năm không ngừng đổi mới, kiến tạo và cống hiến. Suốt hành trình ấy, VINADIC đã khẳng định vị thế bằng tốc độ thi công thần tốc, chất lượng chuẩn mực và tinh thần trách nhiệm cao nhất trong từng công trình.

Đến nay, tên tuổi VINADIC đã gắn liền với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như Sân bay Long Thành, sân bay Nội Bài, sân bay Điện Biên, tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội, hay Nhà máy điện rác Seraphin lớn hàng đầu - biểu tượng xanh của Đông Nam Á, cùng vô số nhà máy, khu đô thị, khu công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật trải dài khắp cả nước.

Trước những dự án có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật đặc thù, độ khó cao VINADIC luôn hoàn thành xuất sắc, thậm chí vượt qua những yêu cầu khắt khe nhất về tiến độ và chất lượng, góp phần tối ưu chi phí cho ngân sách Nhà nước và chủ đầu tư. Từ đó, “tốc độ và chất lượng luôn song hành” đã trở thành dấu ấn đặc trưng làm nên thương hiệu VINADIC, đồng thời là nền tảng giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin bền vững với các chủ đầu tư, đối tác và người lao động. Mỗi công trình mang dấu ấn VINADIC vì thế không chỉ là một dự án được hoàn thành, mà còn là minh chứng sống động cho trí tuệ, bản lĩnh và năng lực tổ chức thi công xuất sắc của tập thể doanh nghiệp.

Tổng thầu xây dựng hàng đầu với 25 năm lặng lẽ kiến tạo giá trị bền vững

Theo khảo sát của Viet Research, các doanh nghiệp xây dựng hiện nay đang phải đối mặt với bốn thách thức lớn: thiếu hụt lao động có tay nghề, biến động giá vật liệu, thủ tục pháp lý kéo dài và sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trong bối cảnh đó, chỉ những doanh nghiệp có khả năng thích ứng nhanh, đổi mới quản trị và tái cấu trúc toàn diện mới có thể duy trì vai trò kiến tạo giá trị cho nền kinh tế.

Với tầm nhìn dài hạn và bản lĩnh của một tổng thầu hàng đầu, VINADIC đã sớm xác định chiến lược phát triển bền vững thông qua việc đầu tư công nghệ mới, nâng cao năng lực thi công, mở rộng hợp tác và hướng tới các mô hình xây dựng xanh, thân thiện với môi trường.

Theo đó, doanh nghiệp đã tiên phong áp dụng vật liệu tái chế, công nghệ tiết kiệm năng lượng và quản lý theo hướng kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn - kinh tế số, góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả thi công.

Không chỉ hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững, VINADIC còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội bằng những hành động thiết thực. Gần đây nhất, doanh nghiệp đã đồng hành cùng dự án xây dựng 10 trường học tại các xã biên giới tỉnh Lai Châu, góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng cao, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Song hành cùng đó, VINADIC cũng dành sự quan tâm sâu sắc đến đội ngũ hàng nghìn cán bộ công nhân viên - những con người ngày đêm bền bỉ trên khắp công trường, góp phần tạo dựng thương hiệu VINADIC hôm nay - thông qua chính sách phúc lợi, đào tạo và môi trường làm việc gắn bó, chuyên nghiệp.

Mỗi con người VINADIC đều mang trong mình tinh thần làm việc tận tâm, sáng tạo và chuyên nghiệp cùng niềm tự hào dựng xây những công trình tạo nên diện mạo đất nước.

Ông Nguyễn Hoài Giang - Tổng giám đốc VINADIC chia sẻ: “Hơn 25 năm qua, chúng tôi vẫn lặng lẽ làm việc, không phải để được vinh danh hay ca ngợi. Điều chúng tôi mong muốn là song song với phát triển doanh nghiệp, chúng tôi tạo ra công ăn việc làm ổn định cho người lao động; và mỗi công trình mình xây lên phải thật vững chắc, chất lượng, chỉn chu như cách chúng tôi giữ chữ tín và niềm tự hào nghề nghiệp. Có những khi không ai biết đến, nhưng chúng tôi vẫn coi đó là lẽ tự nhiên, vì điều quan trọng nhất là làm được việc có ích, góp phần nhỏ bé để dựng xây đất nước.

Khi biết tin VINADIC được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam, ông Giang cho biết tập thể doanh nghiệp thực sự cảm thấy ấm lòng và tự hào.

Ông chia sẻ: Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn. Không chỉ vì được vinh danh, mà vì thấy những nỗ lực thầm lặng của mình bấy lâu nay được ghi nhận - đúng như câu nói “hữu xạ tự nhiên hương”. Và chính điều đó lại khiến chúng tôi càng muốn làm tốt hơn nữa, vẫn lặng lẽ và bền bỉ, để mỗi công trình có dấu ấn VINADIC đều trở thành một phần của hành trình kiến tạo và phát triển đất nước.”