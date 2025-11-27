Vietnam Land công bố hợp tác phân phối chiến lược cho dự án Charmora City

Ngày 10/11/2025, tại Sun Gallery – văn phòng bán hàng Sun Property đặt tại tầng 52 tòa tháp Marina IFC (2 Tôn Đức Thắng, TP.HCM), Công ty CP DV Môi Giới Vietnam Land và Naman Realty đã ký kết hợp tác phân phối chiến lược dự án Charmora City. Sự kiện có sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc triển khai đại đô thị sinh thái quy mô lớn tại Nam Nha Trang.

Ngày 10/11/2025, Vietnam Land chính thức trở thành đơn vị phân phối dự án Charmora City. Sự kiện diễn ra thành công, thể hiện rõ năng lực của doanh nghiệp cũng như sức hút của Charmora City trên bản đồ bất động sản Nam Trung Bộ. Lễ ký kết mở ra cơ sở quan trọng để các sản phẩm của dự án được giới thiệu ra thị trường một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, chuẩn bị cho giai đoạn bán hàng tiếp theo.

Tiếp nối lễ ký kết, ngày 15/11/2025 tại Khách sạn Quinter Central Nha Trang, Vietnam Land tổ chức buổi giới thiệu Charmora City – đại đô thị Sponge City đầu tiên tại Việt Nam dành cho cộng đồng nhà đầu tư. Tại sự kiện, khách mời được tìm hiểu chi tiết về mô hình đô thị thông minh, bền vững, hệ thống tiện ích hiện đại và không gian sống hài hòa thiên nhiên. Đồng thời cung cấp thông tin về chiến lược phát triển, tiềm năng sinh lời và những lợi thế nổi bật của dự án, qua đó tạo nền tảng cho các hoạt động đầu tư hiệu quả trong thời gian tới.

Charmora City – Dấu ấn chiến lược của Sun Group tại Nha Trang

Khởi công từ tháng 8/2025, Charmora City là dự án trọng điểm định hình diện mạo đô thị mới khu Nam Nha Trang. Nằm tại phường Nam Nha Trang, dự án sở hữu vị trí chiến lược giữa hai dòng sông Quán Trường và Tắc, mang thế phong thủy “tứ thủy triều quy – tứ thú tụ”, tạo nền tảng cho sự thịnh vượng lâu dài. Trên diện tích 227 ha, Charmora City được phát triển thành ba đảo chức năng đáp ứng nhu cầu sống, làm việc và giải trí đa dạng.

Charmora City được quy hoạch thành ba đảo chức năng riêng biệt, mỗi đảo mang một nhịp sống và tiện ích đặc trưng.

● Đảo Bắc: Trung tâm hành chính mới với quảng trường lớn và công viên ngập nước, trở thành điểm nhấn trong quy hoạch đô thị.

● Đảo Trung: Tổ hợp giải trí – du lịch vận hành theo mô hình thành công của Sun Group trên toàn quốc, mang đến không gian năng động, giàu trải nghiệm.

● Đảo Nam: Khu an cư cao cấp gồm căn hộ, shophouse, biệt thự cùng chuỗi tiện ích nội khu và mảng xanh rộng mở.

Charmora City còn nổi bật với việc ứng dụng mô hình Sponge City của KTS Kongjian Yu, giúp điều hòa vi khí hậu và gia tăng diện tích xanh. Dự án sở hữu hơn 60ha mặt nước, quảng trường trung tâm 5,2ha, sân khấu nghệ thuật trên hồ 7ha, cùng công viên ven sông và khu kinh tế đêm quy mô lớn, góp phần kiến tạo chuẩn mực mới cho đại đô thị sinh thái tại Nha Trang.

Vietnam Land – Đơn vị phân phối uy tín của dự án Charmora City

Là đối tác phân phối chiến lược của Charmora City, Vietnam Land tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi giới và phân phối bất động sản cao cấp. Uy tín của doanh nghiệp được xây dựng từ kinh nghiệm triển khai nhiều dự án lớn, chất lượng dịch vụ và sự tin tưởng của các chủ đầu tư hàng đầu.

Vietnam Land phân phối sản phẩm nhà ở tại Charmora City

Những lợi thế nổi bật giúp Vietnam Land được khách hàng đánh giá cao gồm:

● Hơn 10 năm kinh nghiệm: Thành công với nhiều dự án cao cấp từ căn hộ, biệt thự đến shophouse trên toàn quốc.

● Đối tác của các tập đoàn lớn: Sun Group, Vinhomes, Novaland và nhiều chủ đầu tư khác thường xuyên lựa chọn Vietnam Land làm đơn vị phân phối chính thức.

● Đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp: Được đào tạo bài bản, am hiểu pháp lý, quy hoạch và thị trường, mang đến tư vấn chính xác và cá nhân hóa.

● Hệ thống phân phối hiện đại: Ứng dụng công nghệ, marketing đa kênh và quy trình minh bạch, giúp khách hàng tiếp cận thông tin nhanh và chuẩn xác.

● Dịch vụ đồng hành trọn vẹn: Tư vấn, tham quan dự án, hỗ trợ pháp lý đến bàn giao, đảm bảo trải nghiệm an tâm và thuận tiện.

Với nền tảng kinh nghiệm vững mạnh và đội ngũ chuyên môn chất lượng, Vietnam Land tự tin mang đến cho khách hàng những sản phẩm Charmora City giá trị, bền vững và giàu tiềm năng tăng trưởng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI GIỚI VIETNAM LAND

VP Sài Gòn: 280A17 Lương Định Của, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh

VP Nha Trang: STH 22.30 Thích Quảng Đức, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (028) 3535 1958

Hotline: 0912132323

Website: https://vietnamland.vn/