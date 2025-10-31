Việt Nam khởi động chương trình quốc gia phòng và quản lý đột quỵ vì một cộng đồng khỏe mạnh

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đột quỵ (29-10), Bộ Y tế đã chính thức phát động Chương trình Hợp tác Chiến lược Quốc gia về Phòng và Quản lý Đột quỵ tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững.

Đây là chương trình hợp tác đa bên đầu tiên trong lĩnh vực y tế dự phòng, quy tụ các đối tác chiến lược như Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Đột quỵ Hà Nội, Bayer Việt Nam, Long Châu và Báo Sức khỏe & Đời sống.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: "Đột quỵ đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam, đồng thời là gánh nặng lớn với hệ thống y tế và xã hội. Tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW và 72-NQ/TW của Bộ Chính trị chính là nền tảng định hướng cho việc chuyển từ y tế chữa bệnh sang y tế dự phòng, từ phản ứng sang chủ động, từ đơn lẻ sang hợp tác liên ngành. Việc phát động Chương trình Quốc gia Phòng, chống Đột quỵ là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này, hướng tới nền y tế thông minh, nhân văn và lấy người dân làm trung tâm".

GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi và trò chuyện cùng người dân tham gia khám tầm soát nguy cơ đột quỵ trong ngày lễ phát động.

Hợp tác công tư - nền tảng của chiến lược quốc gia

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên 100.000 dân mỗi năm, thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ tử vong cao trong khu vực. Mỗi năm, cả nước có khoảng 200.000 ca đột quỵ mới, trong đó 50% bệnh nhân tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Đáng lo ngại hơn, trong thập kỷ qua, số ca đột quỵ ở người dưới 45 tuổi đã tăng gần 50%, cho thấy xu hướng trẻ hóa đáng báo động.

Trước thực trạng đó, Bộ Y tế đã khởi xướng Chương trình Hợp tác Chiến lược Quốc gia về Phòng và Quản lý Đột quỵ giai đoạn 2025-2035, thuộc Đề án Quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm.

Điểm đặc biệt của chương trình là cách tiếp cận lấy người bệnh làm trung tâm, tập trung vào ba trụ cột: nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường năng lực đội ngũ y tế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong tầm soát, quản lý bệnh. Các hoạt động sẽ được triển khai trên toàn quốc qua ba giai đoạn, gắn với mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế di chứng và tăng cường phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ.

Đại diện Bayer Việt Nam - một đối tác chiến lược tham gia vào dự án, ông James Alexander, Giám đốc nhánh Dược phẩm, chia sẻ: “Là đơn vị có chuyên môn và kinh nghiệm hơn 160 năm về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch, chúng tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm xã hội của mình, và với sự hợp tác này, chúng tôi càng kiên định trong cam kết mang tới giải pháp y tế giúp kiểm soát các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, điển hình là đột quỵ. Đồng hành cùng Bộ Y tế, chúng tôi sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp người dân tiếp cận tốt hơn với thông tin và phương pháp phòng ngừa, quản lý đột quỵ hiệu quả.”

Ông James Alexander, Giám đốc nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Bayer Việt Nam sẽ phối hợp cùng các đơn vị y tế xây dựng chuyên trang thông tin "Đột quỵ – Phòng ngừa, Nhận biết sớm, Hành động nhanh". Song song đó, Long Châu sẽ triển khai chiến dịch truyền thông trực quan tại hệ thống hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, giúp đưa kiến thức y tế thiết yếu đến gần hơn với mọi người dân.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail - hệ thống Long Châu, chia sẻ: “Trên cơ sở hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Long Châu cam kết hợp lực cùng các cơ quan y tế, bệnh viện, đội ngũ chuyên gia và các đối tác chiến lược hàng đầu triển khai loạt chương trình giúp dự phòng và nâng cao sức khỏe, góp phần vì một Việt Nam khoẻ mạnh hơn.”.

Từ cam kết chiến lược đến hành động cộng đồng

Chương trình khởi động đúng vào Ngày Thế giới phòng chống đột quỵ đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, với hàng loạt hoạt động ý nghĩa diễn ra trong không khí sôi nổi tại Hà Nội.

Ngay sau lễ phát động, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 người dân với sự tham gia của hơn 50 bác sĩ và tình nguyện viên y tế từ các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội. Người dân được đo huyết áp, đường huyết, cholesterol, BMI, siêu âm mạch cảnh, khám thần kinh cơ bản và tư vấn kiểm soát nguy cơ đột quỵ. Chương trình còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao và đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế dự phòng, thể hiện vai trò tiên phong của công nghệ trong quản lý bệnh không lây nhiễm.

Hơn 1.000 người dân đã được tầm soát nguy cơ đột quỵ miễn phí bởi đội ngũ hơn 50 bác sĩ và tình nguyện viên.

Song song đó, hoạt động “Đạp xe vì một Việt Nam khỏe mạnh” thu hút đông đảo người tham gia. Đồng thời tại Trạm Tiếp Sức, các chuyên viên y tế tư vấn về dinh dưỡng, cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu cho người tham dự, qua đó lan tỏa thông điệp sống năng động, chú trọng rèn luyện sức khỏe, yếu tố then chốt trong việc phòng ngừa và giảm nguy cơ các bệnh lý tim mạch liên quan đến đột quỵ.

Hợp lực vì mục tiêu “Việt Nam khỏe mạnh hơn”

Trước thềm lễ khởi động, Bayer Việt Nam và Long Châu đã ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược vào ngày 24-10, không chỉ tập trung phòng ngừa đột quỵ mà còn mở rộng tới chăm sóc sức khỏe phụ nữ, quản lý bệnh mãn tính và chuyên sâu như tim mạch, ung thư đường tiêu hóa.

Thông qua việc kết hợp nền tảng số và mạng lưới nhà thuốc rộng khắp của Long Châu cùng chuyên môn khoa học của Bayer trong chăm sóc sức khỏe, hai bên cam kết triển khai các chương trình giáo dục sức khỏe toàn diện, đồng thời nâng cao chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ. Từ đó, người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, giải pháp và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, được tư vấn phòng ngừa và điều trị bệnh đúng cách, kịp thời ngay tại cộng đồng.