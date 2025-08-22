Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á về chỉ số phát triển bền vững

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, được xem là điểm sáng trong khu vực về phát triển bền vững. Nước ta đứng thứ 2 Đông Nam Á về chỉ số phát triển bền vững (SGDs).

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) lần thứ 12 tổ chức sáng nay (22/8), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định, Việt Nam là điểm sáng trong khu vực về phát triển bền vững.

Theo xếp hạng toàn cầu về SDGs, điểm số của Việt Nam tăng từ 57,6 điểm năm 2016 lên 73,4 điểm năm 2025, tăng khoảng 27,4% trong gần một thập kỷ. Xếp hạng do Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc thực hiện trên 17 mục tiêu ở 193 quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại diễn đàn.

Trong số 17 mục tiêu, Việt Nam tiếp tục giữ vững những lĩnh vực có điểm mạnh truyền thống như xóa nghèo; đồng thời cải thiện đáng kể ở chỉ tiêu năng lượng sạch và khả năng chi trả. Đáng chú ý là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và việc làm tăng mạnh từ 75,82 điểm lên 80,38 điểm, lần đầu vượt ngưỡng 80, cho thấy nỗ lực phục hồi sau đại dịch COVID-19 của Đảng, Chính phủ và người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp...

Phó Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động, bản lĩnh và tiên phong trên hành trình phát triển và xây dựng giá trị bền vững. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ thì các doanh nghiệp Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc, không thể chậm trễ hơn nữa mà cần nhanh chóng tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển đổi này.

Doanh nghiệp cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đầu tư mạnh vào phát triển công nghệ lõi, công nghệ nguồn theo hướng xanh và bền vững để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu đang ngày càng áp dụng các tiêu chuẩn xanh nghiêm ngặt.

Theo Phó Thủ tướng, phát triển bền vững cần đi liền với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và quản trị hiệu quả, từ đó tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư, đối tác, người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Việt Nam không thể thành công nếu đi một mình. Tại diễn đàn, ông kêu gọi và mong muốn các đối tác phát triển, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tạo điều kiện tiếp cận công bằng với các nguồn tài chính với chi phí hợp lý.

Với quyết tâm và cam kết chính trị, Việt Nam đang phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và Net Zero (phát thải ròng bằng 0) vào năm 2050.

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI - cho biết, ước tính 90% GDP toàn cầu nằm trong diện phải thực hiện các cam kết đưa mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Điều này sẽ được pháp lý hóa để đảm bảo nghĩa vụ thực thi. Các tiêu chuẩn mới cũng dần định hình theo hướng gắn thương mại và đầu tư với các tiêu chí về giảm phát thải các bon, lao động, môi trường. Các doanh nghiệp trên thế giới cũng đang điều chỉnh chiến lược kinh doanh chủ động tham gia các sáng kiến xanh.

Với doanh nghiệp trong nước, chuyển đổi xanh vừa là cơ hội vừa là thách thức. Tuy nhiên, nếu chậm chân trong quá trình chuyển đổi, ông Công cảnh báo, doanh nghiệp Việt sẽ đối mặt với hàng rào kỹ thuật “xanh”, giảm phát thải, gây khó khăn lớn trong thâm nhập thị trường quốc tế. Đây là thách thức không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh 97% doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa.

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam như những “chiến sỹ thời bình”. Theo đó, doanh nghiệp luôn vinh dự, tự hào, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc đồng hành cùng đất nước trong phát triển kinh tế theo hướng bền vững, bao trùm, vì một Việt Nam hội nhập, hùng cường và thịnh vượng.