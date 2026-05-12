VieON ẩn phần trình diễn solo của Miu Lê, các bài khác cùng dàn Em Xinh thì sao?

Thiện Dư

HHTO - Trước lùm xùm sử dụng chất cấm của ca sĩ Miu Lê, phía NSX chương trình Em Xinh "Say Hi" đã có động thái ẩn sân khấu solo chính thức trong vòng Chung kết của cô.

Tóm tắt vụ việc của Miu Lê:

  • Phía Em Xinh "Say Hi" ẩn video trình diễn Em Thích Là Được chính thức của Miu Lê.
  • Giữ nguyên các video kết hợp cùng các Em xinh khác như Đồng Dao Xinh Gái, We Belong Together...

Lùm xùm của Miu Lê vào chiều 11/5 đã trở thành đề tài tranh luận khắp mạng xã hội. Theo Tiền Phong đưa tin, Công an đặc khu Cát Hải đã phát hiện 6 đối tượng có hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy", trong số đó có ca sĩ Miu Lê (tên thật là Lê Ánh Nhật, SN 1991, trú tại TP.HCM). Trước làn sóng ồn ào bàn luận xoay quanh vụ việc, phía VieON - đơn vị đứng sau chương trình Em Xinh "Say Hi" - đã có động thái xử lý nhanh chóng đối với những màn trình diễn của Miu Lê.

Cụ thể, ca khúc Em Thích Là Được của Miu Lê tại vòng Chung kết Em Xinh "Say Hi" đã bị ẩn đi trên YouTube. Hiện tại nếu tìm kiếm thông tin "Em Thích Là Được - Miu Lê" trên YouTube, kết quả video chính thức từ trang Vie Channel - MUSIC đã biến mất. Tuy vậy, một phiên bản khác dài 1 giờ đồng hồ của ca khúc ở một trang con khác - VieBeauty vẫn xuất hiện, cùng những phiên bản reaction (người xem phản ứng với màn trình diễn) đến từ những tài khoản của khán giả.

Video Em Thích Là Được chính thức đã được ẩn đi, chỉ còn lại các bản phụ.

Ngoài Em Thích Là Được, những sân khấu của Miu Lê cùng các Em xinh khác vẫn được giữ nguyên. Trước đó trong Em Xinh "Say Hi", nữ ca sĩ đã có nhiều màn kết hợp như Đã Xinh Lại Còn Thông Minh, We Belong Together, Đồng Dao Xinh Gái, Lời Thật Lòng Khi Say... và bước vào đội hình 16 Em xinh vòng Chung kết.

Những ca khúc kết hợp của Miu Lê với các nghệ sĩ khác vẫn còn hiển thị.

Về phần bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 mà Miu Lê đóng vai nữ chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh - ông Đặng Trần Cường cho biết dự án đã được cấp phép đúng quy định. Đồng thời, Cục đang chờ kết luận điều tra chính thức để đưa ra hình thức xử lý. Còn về hiện tại, bộ phim vẫn đang được trình chiếu tại các rạp và mở suất bán vé trên các nền tảng giao dịch trực tuyến.

