Viện kiểm sát: Chủ tịch Tập đoàn Thuận An thao túng, làm nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý

TPO - Đại diện Viện Kiểm sát nhận thấy còn có sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đấu thầu; một số cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở một số địa phương, bộ ngành, đã suy thoái về phẩm chất, đạo đức.

Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội.

Còn sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý đấu thầu

Ngày 10/9, nêu quan điểm luận tội trong vụ án “thông thầu” tại Tập đoàn Thuận An và một số Bộ, ngành, địa phương, Kiểm Sát viên cho rằng, nguyên nhân dẫn đến phạm tội của các bị cáo là do có những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng đấu thầu.

Một số cán bộ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đấu thầu tại địa phương, bộ, ngành đã suy thoái về phẩm chất đạo đức, vì động cơ vụ lợi, cấu kết với doanh nghiệp tạo lợi ích nhóm, bị doanh nghiệp thao túng.

Bản luận tội nêu rõ hành vi phạm tội của các bị cáo nêu trên thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền rất lớn, hơn 120 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Duy Hưng cùng 28 bị cáo khác đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án.

Do đó, có cơ sở xác định cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố các bị cáo ra xét xử về các tội danh nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét nguyên nhân, điều kiện phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát nhận thấy còn có sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đấu thầu; một số cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đấu thầu ở một số địa phương, bộ ngành, đã suy thoái về phẩm chất, đạo đức, vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp tạo nên nhóm lợi ích và lợi ích nhóm, bị doanh nghiệp thao túng.

Các bị cáo tại tòa.

Đảm bảo nguyên tắc phân hóa vai trò, trách nhiệm

Nhằm xử lý nghiêm minh, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm cần áp dụng hình phạt trên nguyên tắc nghiêm trị các bị cáo là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo, giữ vai trò chính; đảm bảo nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự giữa các bị cáo trong cùng nhóm, căn cứ vào vị trí công tác, vai trò, tính chất, mức độ tham gia, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hậu quả thiệt hại.

Song song với đó, Viện Kiểm sát cũng áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật đối với những bị cáo thành khẩn khai báo, có vai trò thứ yếu, giúp sức không đáng kể, thực hiện hành vi theo chỉ đạo của cấp trên, đã nộp lại khoản thu lợi bất chính, tích cực khắc phục hậu quả, có nhiều cống hiến, hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu, hoặc hành vi gây thiệt hại không lớn so với tổng thể vụ án.

Từ đó, để quyết định mức hình phạt phù hợp đối với các bị cáo, đảm bảo nguyên tắc phân hóa hành vi phạm tội.

Bị cáo Phạm Thái Hà, người "tác động" giúp Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu

Đối với bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An), Kiểm sát viên xác định đã thành khẩn khai báo, chủ động tác động gia đình, công ty cùng khắc phục hậu quả, cam kết tự nguyện khắc phục triệt để hậu quả vụ án.

Tuy nhiên, Hưng là người có vai trò cao nhất, xuyên suốt vụ án. Hành vi của bị cáo mang tính chất thao túng, làm suy thoái đạo đức cán bộ, đảng viên, làm nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước bị xử lý về đảng, hành chính và hình sự, nên phải chịu trách nhiệm chính.

Vẫn theo quan điểm của Viện kiểm sát, sau Nguyễn Duy Hưng, mức hình phạt cao tiếp theo được áp dụng đối với các bị cáo trước đó giữ vị trí lãnh đạo, các bị cáo là lãnh đạo của Ban Quản lý dự án các tỉnh, thành phố, Bộ Giao thông Vận tải (cũ).

Tiếp đó là mức hình phạt đối với các bị cáo là nhân viên, cấp dưới có vai trò giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, làm công, hưởng lương.

Đối với nhóm cán bộ cấp cao, có ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị đề nghị 5 - 6 năm tù; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích bị đề nghị 3 - 4 năm tù...